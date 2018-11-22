發「美國優先」聲明 卡舒吉案立場變調 特朗普撐沙特王儲 被轟見利忘義

卡舒吉上月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館後遭謀殺，早前多間美國傳媒透露，中情局（CIA）調查斷定穆罕默德下令殺人，但特朗普仍力撐他。特朗普的聲明以「美國優先」開首，稱「世界是非常危險的地方」，並以大篇幅提到伊朗問題，暗指沙特可以作為美國在中東對抗伊朗的助力。他指出，沙特與美國有多方面合作，例如投入數十億美元資金，協助打擊中東地區極端伊斯蘭恐怖主義及提供人道援助。去年他訪問沙特期間，亦獲沙特同意對美投資4500億美元（3.51萬億港元），包括1100億購買軍備資金，將為美國創造數十萬個職位，帶來經濟發展及額外財富。與此同時，沙特作為世界第二大產油國，亦積極響應美國呼籲穩定油價的訴求，雙方緊密合作。

與沙特結盟 保美以區內利益

特朗普強調，卡舒吉被殺是令人無法接受的「嚴重罪行」，美方已對17名涉案者作出實施制裁等強力懲罰措施，而美國情報部門亦將繼續審視所有相關資料。他表示，雖然王儲「可能對這悲劇知情」，但外界亦可能永不會知道案中的所有事實，美國無論如何將繼續是沙特堅定的盟友，「以確保我國、以色列及其他區內伙伴的利益」。他談及要求美國停止向沙特售武的建議，指出此舉會令沙特轉與中俄合作，等同美國直接向兩國送贈龐大利益，做法「愚蠢」。

特朗普的表態惹國會兩黨議員不滿。參議院外交關係委員會主席、共和黨人科克（Bob Corker）及委員會成員、民主黨人梅嫩德斯（Bob Menedez）聯署，要求華府根據《全球馬格尼茨基人權問責法》就是否有人非法殺人調查，當局須在120天內向委員會報告。科克在Twitter痛斥白宮儼然成為協助沙特王儲「洗白」的公關公司，令人難以置信。

兩黨議員促查 斥為王儲洗白

《華盛頓郵報》出版人瑞安（Fred Ryan）批評特朗普的表態反映他為了維持個人與沙特的關係及商業利益，背叛長久建立的美國價值，令世界成為真正危險的地方。英國廣播公司（BBC）評論認為，特朗普在事件中顯明美國優先，實質是指美國的經濟及軍事安全優先於道德與全球領導，恐進一步觸怒美國的西方盟友。美國有線新聞網絡（CNN）則稱，特朗普政府拒懲罰沙特，反映特朗普盟友即使違反美國價值亦可獲袒護，而美國價值可用高價收買，批評「美國優先」粗暴。

特朗普昨日繼續開腔支持沙特，稱要感謝沙特令近期油價下跌，又警告如果如沙特鬧翻，油價將會「升穿天花」。

（綜合報道）