追APEC加班補水 巴新士兵襲國會

毁車砸玻璃 議員困會議室

反對派議員伯德（Allan Bird）指他和其他議員當時在會議室內，聽到士兵和警員到大樓破壞，沿路的汽車和入口通道的玻璃遭砸毁，又聽聞有國會保安受襲、數名部長亦可能被打。他稱並不害怕，因涉事警員及士兵的目標不是反對派議員，而是針對部長。

有目擊者表示看到數以百計警員和士兵站在大樓前方樓梯，投訴沒收到因應APEC峰會特別工作的350基那（巴布亞新幾內亞貨幣，約830港元）的津貼。目擊者稱國會外圍氣氛緊張，現場有多輛警車和軍車，附近一間酒店暫時關閉，示威者堵塞交通，然後遊行到附近一個體育館。

另一名議員克雷默稱：「我相信是（涉及）長久以來不同的原因，觸發點是有關APEC期間工作的津貼。」他又指警察局長、警察部長和一些警員昨日早上討論過津貼問題，但會議完結後警員就前往國會大樓破壞。他指涉事警員及士兵在大樓外等待政府解決事件。

巴新的APEC協調員霍金斯回應稱，有關津貼一般在大型活動結束後需一周時間處理，款項已開始發放，保安人員應自行向銀行查詢。

（衛報/法新社）