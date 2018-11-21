Airbnb停西岸猶太殖民區服務 以國轟可恥

巴方歡迎 以色列威脅徵稅

總部設於美國三藩市的Airbnb表示，將於數天內把網站內現存約200個位於西岸猶太殖民區的民宿、租住房間下架。Airbnb聲明說：「全球許多人皆指出，企業不該在這兒（西岸）做生意，因為他們認為，企業不該在迫使人民流離失所的土地牟利。我們知道有人將不同意這個決定，我們尊重他們的觀點。」

人權監察以巴地區幹事沙基爾（Omar Shakir）支持Airbnb的做法，建議其他訂房網跟從。巴勒斯坦自治政府官員亦歡迎決定，重申以色列佔地殖民違反國際法及觸犯戰爭罪行。

以色列策略事務部長埃爾丹（Gilad Erdan）認為受禁制影響的屋主，該考慮控告Airbnb。他本人則打算跟美國高級官員討論，看看Airbnb這項決定有否違反「反以色列」的美國法例。以色列旅遊部長萊文（Yariv Levin）斥Airbnb做法「可恥」及歧視，其部門將研究採取徵稅等即時措施，限制Airbnb在以色列的活動。

國際普遍認為猶太殖民區是以巴和平共存的重大障礙。目前在西岸和東耶路撒冷生活的以色列人分別有40萬和20萬。巴勒斯坦人2016年就要求Airbnb剔除佔領區的民宿，否則採取法律行動。

（法新社）