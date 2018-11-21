日產董事長被批攬權自毁 分析：雷諾日產矛盾引發「宮廷政變」

戈恩（Carlos Ghosn，前譯古森）涉嫌在過去5年少報50億日圓（約3.48億港元）薪酬，被東京檢察廳以違反《金融商品交易法》拘捕。日產稱，戈恩非法挪用公司資金。日本傳媒引述消息人士稱，戈恩挪用日產巨額資金在巴西、黎巴嫩、法國和荷蘭購買及翻新豪宅。受醜聞影響，日產股價昨一度下跌5.5%，三菱亦下跌6.8%。日產和三菱已建議解除戈恩的董事長職務，雷諾董事會昨也表示將開會討論戈恩的命運。雷諾股東法國政府昨開腔促雷諾解除戈恩的董事長職務。

戈恩曾拯救瀕臨破產的日產，被視為英雄，但他欽點的接班人、日產總裁西川廣人周一在記者會上，強烈批評戈恩獨攬大權，他說：「在公司管理上，給予一個人太大權力了，我認為這是戈恩時代的陰暗面，而且持續了一段長時間。」他又稱，仍在反思戈恩究竟是一個有領袖魅力的人，還是「暴君」。

日產周一稱，因收到內部檢舉並經過多月調查，揭發戈恩的嚴重違規行為。《華爾街日報》質疑為何公司高層及會計師在向證交所提交文件前沒發現戈恩少報薪酬。分析家及投資者亦向《金融時報》表示，戈恩在沒有廣泛內部合作下，沒可能策劃其不當行為。

雷諾擁43％股權 日產憂淪附庸

縱使西川廣人否認戈恩倒台是政變，但彭博新聞專欄作家菲克林（David Fickling）指出，今次事件反映近年日產與雷諾的矛盾浮上水面。這矛盾源於雷諾日產三菱聯盟的失衡架構，雷諾擁有日產43%股權，這使它有效控制日產，且法國政府是雷諾最大股東，對該聯盟有很大話語權，相對日產持有雷諾15%股權，沒有投票權。

戈恩推動雷諾日產三菱聯盟亦令日產感憂慮。批評者稱，日產的利潤被雷諾吸走，過去幾年來，雷諾五成以上的利潤來自日產。2015年，法國試圖合併雷諾與日產，今年初戈恩又再提出將雷諾、日產、三菱合併，但日產股東對這家日本公司可能淪為雷諾附庸表示擔憂，西川廣人3月時公開否認雷諾日產完全合併。

法：採一切措施保聯盟穩定

作為雷諾、日產和三菱董事長的戈恩如今離去，聯盟失去靈魂人物後能否維持，將成疑問。《日本經濟新聞》引述分析指出，戈恩的離開，令人擔心會激化聯盟之間的政策分歧及權力鬥爭。菲克林亦指出，政變有時可能是開啟一個更好政權的曙光，但往往也是內戰的開始。作為雷諾股東之一的法國政府，總統馬克龍及財長勒梅爾立即試圖穩定軍心，表示會採取一切措施，確保雷諾與日產聯盟穩定及存續。

（綜合報道）