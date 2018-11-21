伊萬卡私人電郵辦公務涉違法

《華盛頓郵報》周一報道，白宮道德操守規範局官員為應付一宗公共紀錄官司，在檢閱從商務、教育、勞工、財務、中小企業局5個內閣部門所收集到的電郵時，發現伊萬卡有使用私人電郵帳戶，發送討論或傳達政府公務、日程安排。其中，少於100次是討論政府政策和公務，那通常是伊萬卡回覆官員。另有數百通電郵關乎她的官方工作程序、外遊詳情，是她傳給她本人及負責照料其子女、寓所的私人助理的。

發起信息自由提請而令事件曝光的自由派組織「美國監督」（American Oversight）促請國會調查。民主黨重奪主導權的眾議院委員會可能亦會審查。《紐約時報》等去年9月已曾報道，伊萬卡等最少6名白宮顧問在特朗普政府啟動初期有用私人電郵。

稱不熟悉守則

《華郵》指使用私人電郵處理公務足以違反《總統文件法》（Presidential Records Act），亦潛在政府敏感信息外泄，或危害外交和秘密行動。伊萬卡接受查詢時向白宮中人稱她使用私人電郵時並不熟悉守則。

伊萬卡私人電郵使用的網域ijkfamily.com，是她與丈夫庫什納於2016年12月通過微軟系統開設共用。知情者說那是為庫什納加入白宮團隊的安排。庫什納今年1月加入政府成為白宮高級顧問。至於伊萬卡雖然在白宮2017年3月29日宣布後才擁有正式的「總統助理」官銜，但在她之前擔任總統父親的不受薪助理期間，已須遵守聯邦政府僱員操守規定。

伊萬卡私人律師洛厄爾周一晚發聲明稱，伊萬卡的私人電郵是在「過渡入政府」時用的。白宮發言人表示，伊萬卡沒在寓所或辦公室設私人伺服器，其私人電郵絕無機密，符合法律和規則。

（綜合報道）