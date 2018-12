國際觀察﹕箝制中國製造 AI超級大國角力

【明報專訊】中美貿易戰其中一大焦點便是「中國製造2025」。著名人工智能(AI)專家李開復在新書AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order(暫譯《AI超級大國:中國、矽谷及新世界秩序》)中對中美兩國的科技水平分析,或者道出了為何美國如此忌諱「中國製造2025」。