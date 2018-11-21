國際觀察﹕箝制中國製造 AI超級大國角力

李開復︰中國5年與美平分秋色

李開復曾在中美工作，對兩國互聯網及人工智能發展的優勢瞭如指掌。他借用華裔人工智能專家吳恩達的比喻，指深度學習的出現恍如愛迪生發明電燈，令人工智能的應用進入新階段。數據亦變得關鍵，有如石油值錢，中國憑着龐大人口，加上企業積極發展「O2O」業務，令中國有如數據上的沙特阿拉伯——這些數據因為來自真實世界，無論質和量都較美國優勝。中國政府在科技發展上亦採取主導，反觀美國政府並無計劃，

該書將AI發展分為4波，第一波便是互聯網AI，利用AI演算法來對顧客作建議，他評估中美目前在這方面是平分秋色，但在5年內，中國便會以6:4反超前美國科技企業。第二波是商業AI，將商業數據整合，改善企業決策；美國目前大幅拋離中國，美國對華優勢為9:1，但李開復估計，中國5年內會縮窄差距。第三波AI便是感知AI（perception AI），利用器材將周遭環境數碼化，擴充人類的生活環境，Amazon Echo、阿里巴巴的「城市大腦」、蘋果的Face++都是例子，目前美國佔輕微優勢（約6:4），但由於中國客戶較不重視私隱，加上深圳在硬件製造的優勢，他估計中國5年內便會反超前，形成8:2之勢。這波AI創新除了有龐大經濟機會外，還為第四波AI——「自主AI」奠定基礎。李開復認為，在「自主AI」上，美國現時遠遠拋離中國（9:1），但相信5年內會平分秋色。

中國晶片研發急起直追

李開復的評估對美國是警示，但他亦指出，AI應用一大關鍵，除了數據外，便是晶片。無論人臉識別技術還是無人汽車，都需要開發新一代晶片，這也成為各大企業的戰場。他稱，矽谷目前仍然有明顯優勢，但中國政府及企業正試圖急起直追。當中國在AI發展佔盡優勢之際，美國不欲看到中國在深度學習及晶片技術上取得關鍵，也就很自然了。

申世明