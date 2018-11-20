變節朝兵父為將領：年輕人多不效忠金正恩

吳昌盛去年11月13日越過板門店韓朝共同警備區投韓時，身中朝軍多槍受傷，留院多時。《產經新聞》報道，他是朝鮮少將之子，形容自己出身上等階層，他說：「朝鮮國內的人民，尤其是年輕一代，他們對彼此、政治和領導層都漠不關心，沒有忠誠度。我們這一代大概八成人都很冷感，沒有忠誠度。」他說，世襲制是既定事實，沒有忠誠度是很自然的事。

稱世襲制下自然無忠誠

吳昌盛否認韓國有報道指他在朝鮮殺人被通緝，他表示，當日與朋友出了一些問題後開始喝酒，在返回崗位的途中突破檢查站，擔心會被處決，於是決定繼續向前，表示沒有後悔變節。《產經新聞》稱，日本情報官員已確認了吳昌盛的身分，在該報網站上載的短片中，只見吳穿著黑色外套和白衣，沒有露面。

韓國統一部拒絕評論有關訪問，稱變節者從安置中心獲釋後，不會密切注意他們的舉動。曾治療吳昌盛的韓國醫生上月表示，吳已找到工作，並買了一輛車。近期兩韓關係持續改善，雙方在板門店的士兵將解除武裝。吳昌盛表示，他理解其前同僚當日為何向他開槍，「若他們不開槍，會面對嚴厲的懲罰，所以若我是他們，也會這樣做」。

（法新社）