美助卿促重視國會對港報告 屬「認真政策建議」 關注自治受影響

【明報專訊】正訪問香港的美國國務院主管東亞及太平洋事務局首席副助理國務卿墨菲（W. Patrick Murphy，圖）昨接受訪問時，談到美國國會轄下委員會的年度報告，當中建議特朗普政府重新檢視是否按跟中國大陸不同的關稅區去處理對香港科技出口。他指出，報告由國會委員會發表，跟行政機關互不統屬，警告這是「認真的政策建議」，他認為報告更主要的是要求評估爭議事件對香港自治的影響。
美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）上周發表年度報告時提到美港關係，又提到港府取締香港民族黨、拒絕香港外國記者會（FCC）第一副主席馬凱工作簽證續期，以及高鐵站實施一地兩檢等例子，指摘北京持續侵蝕香港政治制度、法治和言論自由，「令香港漸與內地城市無異」，因此建議國會要求商務部檢視美國對港科技出口政策，因這與香港和內地被視為分開的獨立關稅區相關。
認為香港現有足夠自治 但存隱憂
墨菲昨在美國駐港總領事館受訪時指出，從美方角度看，按《美國—香港政策法》，美方今年繼續確認香港有足夠自治，但從報告可見，確有一些發展令人憂慮，國會議員亦看得到，因此這是「認真的政策建議，不應不被理會」，總領事館會保持密切關注。他承認未看畢報告，但有看政策建議，認為報告主要是要求評估那些事件對香港自治是否有足夠影響。
墨菲表示，美國和香港有重要和長期的關係，經歷175年的外交接觸，相互獲益，將會繼續下去。他又形容香港是獨一無二的地方，特別是執行一國兩制。
他說：「我們認為《基本法》以及《美國-香港政策法》創造了非常好的框架，這是獨一無二的情况。香港其一特殊之處，在《基本法》及重視自身特點的範圍裏，擁有重要自由（言論、集會、結社、傳媒、政治言論）。」他指出，令香港以往成功的因素，也會是現在和未來成功的首要內容，「我們承認香港社會自身有聲音爆發，造成問題和顧慮，關乎獨特的自治和《基本法》」。
稱《基本法》下香港擁重要自由
墨菲此前隨同副總統彭斯出訪新加坡舉行的東盟峰會，他形容彭斯這次亞洲之行想向區內發出強烈信息——更清晰地演繹印太願景，比起一年前特朗普在越南發表的演說，華府已進一步修訂了目標，這一年來也有為此諮詢區內盟友，並轉移資源往此願景的三大支柱：經濟、管治和安全。
在東盟峰會期間，墨菲代表美國跟日、印、澳的代表舉行「四方安全對話」（QUAD）。QUAD早於小布殊時代提出，之後不了了之，到去年恢復，本月是恢復後的第三次，而該三國屬美國印太戰略的重要一員。