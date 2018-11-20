美助卿促重視國會對港報告 屬「認真政策建議」 關注自治受影響

美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）上周發表年度報告時提到美港關係，又提到港府取締香港民族黨、拒絕香港外國記者會（FCC）第一副主席馬凱工作簽證續期，以及高鐵站實施一地兩檢等例子，指摘北京持續侵蝕香港政治制度、法治和言論自由，「令香港漸與內地城市無異」，因此建議國會要求商務部檢視美國對港科技出口政策，因這與香港和內地被視為分開的獨立關稅區相關。

認為香港現有足夠自治 但存隱憂

墨菲昨在美國駐港總領事館受訪時指出，從美方角度看，按《美國—香港政策法》，美方今年繼續確認香港有足夠自治，但從報告可見，確有一些發展令人憂慮，國會議員亦看得到，因此這是「認真的政策建議，不應不被理會」，總領事館會保持密切關注。他承認未看畢報告，但有看政策建議，認為報告主要是要求評估那些事件對香港自治是否有足夠影響。

墨菲表示，美國和香港有重要和長期的關係，經歷175年的外交接觸，相互獲益，將會繼續下去。他又形容香港是獨一無二的地方，特別是執行一國兩制。

他說：「我們認為《基本法》以及《美國-香港政策法》創造了非常好的框架，這是獨一無二的情况。香港其一特殊之處，在《基本法》及重視自身特點的範圍裏，擁有重要自由（言論、集會、結社、傳媒、政治言論）。」他指出，令香港以往成功的因素，也會是現在和未來成功的首要內容，「我們承認香港社會自身有聲音爆發，造成問題和顧慮，關乎獨特的自治和《基本法》」。

稱《基本法》下香港擁重要自由

墨菲此前隨同副總統彭斯出訪新加坡舉行的東盟峰會，他形容彭斯這次亞洲之行想向區內發出強烈信息——更清晰地演繹印太願景，比起一年前特朗普在越南發表的演說，華府已進一步修訂了目標，這一年來也有為此諮詢區內盟友，並轉移資源往此願景的三大支柱：經濟、管治和安全。

在東盟峰會期間，墨菲代表美國跟日、印、澳的代表舉行「四方安全對話」（QUAD）。QUAD早於小布殊時代提出，之後不了了之，到去年恢復，本月是恢復後的第三次，而該三國屬美國印太戰略的重要一員。