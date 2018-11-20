焦點人物﹕矽谷傳奇女將 淪fb打手護短

《紐約時報》上周報道fb去年10月擴大與保守派顧問公司Definers Public Affairs的合作，以抹黑手段轉移外界對fb的批評。桑德伯格上周五（16日）一邊否認「絕對沒有付款叫人製造假新聞」，一邊答說「無留意到」fb跟該公司合作及矢言徹底審視。《紐時》報道，當保安主管斯塔莫斯（Alex Stamos）主動調查俄國涉嫌有組織地利用fb散播失實信息，桑德伯格發現時「發怒」，擔心這使公司面臨法律風險，又試圖隱瞞相關調查發現。她在董事會上聽到斯塔莫斯的披露比她預期所知為多時，便當着眾人喝罵他道：「你出賣了我們！」

處於親信「保護罩」之中

今春fb被揭讓「劍橋分析」公司擅取5000萬用戶資料時，桑德伯格作為管事者也難辭其咎。

有匿名fb前管理人員對《金融時報》評論桑德伯格精明、勤力，可是一直自處於親信圍繞的「保護罩」之中。

高踞《福布斯》2017年度最具權力婦女榜第4位的桑德伯格，原是女企業家的傳奇，獲視為女性主義佼佼者。她1969年生於華盛頓猶太家庭。1995年取得哈佛大學經濟學碩士，跟着恩師薩默斯在世界銀行、美國財政部工作。2001年11月加入Google，由總經理至出任環球網上營銷與運作董事，開創互聯網公司賺錢之路。2007年聖誕，巧遇正赴派對的朱克伯格，其管理才能備受賞識，翌年3月過檔到fb，成為該公司第二把交椅、首名女董事，並在兩年間使公司首度錄得盈利，從此躍為世界一大賺錢機構。

（綜合報道）