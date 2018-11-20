日產董事長涉虛報薪酬被捕

古森另涉挪用公司資產

日產昨發表聲明稱，公司接獲內部舉報，數個月前開始調查古森及另一事董事凱利（Greg Kelly）的違規行為，發現古森在證券報告中填報的薪酬金額，較實際的少。證券報告顯示，古森的報酬到2016財政年連續3年超過10億日圓（約6900萬港元），2017財政年卻為7.35億日圓，較2016財政年的10.98億日圓這一最高紀錄減少三成以上。日產聲明又稱，古森還有其他重大違規行為，例如挪用公司資產，凱利也牽涉其中。日產表示，已將相關資料交給檢方，今後會配合當局調查；該公司同時向董事會建議，解除古森及凱利的職務。古森同時擔任法國雷諾汽車公司的總裁，受其醜聞影響，雷諾股價昨一度下跌12%。

古森在巴西出生，6歲時與家人移居黎巴嫩，在法國讀大學。他1996年出任雷諾公司副社長，1999年日產深陷經營危機，作為日產最大股東的雷諾派了古森到日產任營運總監，成功挽救日產，2000年出任日產社長。2016年三菱汽車公司發生燃油數據造假問題，日產收購三菱股權，成為最大股東。古森主導雷諾、日產和三菱汽車組成的企業聯盟，於2016年12月任三菱董事長。他在2017年4月卸任日產社長，成為董事長。分析指出，古森是這個企業聯盟的魅力人物，被捕會對這品牌有負面影響，若遭刑事起訴，可能打擊全球銷量排第二的雷諾日產三菱汽車聯盟。

（綜合報道）