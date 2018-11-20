升學專家：中國留學生較重認受性

兩年制學位料等同中國文憑課程

早在政府建議提供兩年制學位課程前，部分英國院校已提供這類加速學位，課程內容跟3年制的無異。然而英國的學生調查及研究機構QS Enrolment Solutions在去年9月至10月，訪問逾2700名考慮或正在英國、澳洲和新西蘭讀書的國際學生，有61%歐洲學生和53%亞洲和大洋洲學生認為兩年制課程的認受性較低。

中國不少學生亦會考慮海外留學，安排遊學課程的教育機構EdBridge UK行政總裁李小凡表示，他不相信兩年制學位課程的學費會成為吸引中國學生報讀的因素。他指國際學生的學費一直都昂貴，相信並非學生主要考慮因素。他指出，兩年制學位或不被中國教育部認可為學位證書課程，「中國的基本學位課程是4年制，學院文憑則是3年。英國兩年制學位可能等同於中國的3年制文憑課程，前者在中國的認受性會受質疑」。

曼徹斯特大學的發言人表示目前不會考慮提供加速學位，但會檢視這議題。發言人指作為一間研究型大學，要同時提供兩年及3年制學程將是個挑戰，且難以確定對改善學生的校園體驗和吸引經濟有困難學生去入讀有多大幫助。

（The PIE News）