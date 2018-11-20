英政府提大學兩年制 最快明年落實 料省兩成學費 減學生負擔

每年學費約11萬 課程增至45周

英國大學一般（非醫學專科）學士學位課程為期3年，自從當局將學費上限提高到每年9250鎊（約9.3萬港元）後，學生債台高築問題愈來愈明顯。英國大學國務大臣基瑪（Sam Gyimah）周日發表聲明，稱英國大學將正式引入兩年制學士學位制度。報讀這類「速成學位」（accelerated degree）的學生，將由每年修讀30周課程變為45周，而兩年制學位每年學費約1.1萬鎊（11.1萬港元），較3年制節省5500鎊（約5.5萬港元），相當於減少20%。

收生續跌 「速成學位」吸引打工仔

基瑪稱，濃縮版學士學位課程無論是對於想要深造的學生，還是想要就業的學生來說，都提供了更多彈性。選擇進入研究院深造的學生可更快步入自己感興趣的領域，選擇就業的學生亦能提早一年進入勞動市場，對諸如會計、金融和法律領域的企業將會因此受益。教育部發言人強調，在新制度下會確保原來標準的課程質素評定，保證兩年制學位的「含金量」。

英國大學去年報讀人數較對上一年下跌2%，趨勢持續。英國廣播公司（BBC）指出，隨着近年的年輕人口減少，再加上重返校園的成年學生數字下降，都令當局要設法扭轉形勢，如果大學能提供開支較低又能較快完成的學位，對急於重返職場或有家庭需要的在職人士而言將較具吸引力。早前有顧問報告預計，兩年制學位課程在推出10年內，會有5%學生選擇。

目前英國小部分大學提供兩年制學位，包括白金漢大學、普利茅斯大學和格林尼治大學等十多家大學，它們在排行榜中排位一般不高，而現時報讀人數亦只有2500人。大學對於開辦兩年制課程一向有保留，原因包括學費收入減少、暑假開辦課程導致額外人手增加和校園沒空檔復修。

恐礙校園體驗 未必適合理科

亞伯大學（Aberystwyth University）規劃總監霍德森（Lucy Hodson）質疑，推出兩年制是否合適。她指出，現時部分大學已悄悄透過加入「基礎年」（foundation year）和綜合碩士（integrated masters）等，延長學士學位的年期，推出兩年制是反其道而行。此外，現時的兩年制課程很多時都側重商科、管理和教育等，這些學科較重視實習而非大學提供的儀器和教職員，理科等未必合適採用。代表大學研究員和教員的「大學與學院聯盟」亦對政府建議有保留，說：「速成學位會令學生較難將反思、建立批判思維和深入學習融合。」

新學位制度將令學費超出每年9250鎊的法定上限，因此要先得國會批准，但建議會否獲在野工黨支持仍屬未知數。工黨近年提出要將大學學費全免。如果獲通過，最快明年新學年就可實施。

（綜合報道）