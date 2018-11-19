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圖看世界：英雄時代

【明報專訊】「Excelsior!」參與創造《蜘蛛俠》、《變種特攻》等超級英雄漫畫的史丹李（Stan Lee）本月12日辭世，不少名人及讀者紛紛發文，以其座右銘「精益求精」向他致敬。

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