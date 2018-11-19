國際

國際要聞

下一篇 上一篇

觀天下：東盟是「經濟上靠中國，安全上靠美國」嗎？ ／文：何仲平

【明報專訊】上周，世界的目光聚焦東盟。中國－東盟（10+1）領導人會議、東盟與中日韓（10+3）領導人會議、東亞峰會等系列會議在新加坡舉行，演出了一場場外交大戲。

上 / 下一篇新聞