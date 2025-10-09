明報新聞網
LOCAL MODE：設計師兼前單車手Gary Tsang 時裝體現運動員精神

【明報專訊】香港時裝設計師Gary Tsang自小熱愛時裝，同時也喜歡BMX單車，他先後於悉尼和倫敦修讀時裝設計，畢業後卻隨即成為山地單車香港隊代表3年，退役後才從事時裝和產品設計至今。究竟單車如何改變了Gary的時裝設計事業？

Gary於2021年創立結合藝術、環保和功能運動的時尚品牌ARTY:ACTIVE，曾是山地單車香港隊代表的他似乎更有優勢，因為他可以將對運動的熱愛融入創意設計。「山地車代表隊的經歷，以及熱愛運動的性格，讓我將興趣和喜好融入設計，更加得心應手。我曾跟國際運動和休閒品牌合作，累積了製作和設計的經歷，到現在自己成立運動時裝品牌也比較容易。經常說美觀和功能並重，說起來容易，實際操作卻非常困難，兩者要取得平衡，必然要有一些專業運動服設計基礎及生產的考慮，ARTY:ACTIVE的品牌理念就是將藝術風格融入功能運動服，令穿者既感受到時尚，設計亦具備功能的貼身考慮。」Gary說：「我也希望透過產品系列令消費者愛上健康的運動生活。不一定專業的運動員才需要功能與美觀兼備的運動服飾，初學者和較少接觸戶外運動而對時尚服飾有追求的消費者，也是我的目標客戶群。」

運動員精神：勇氣和堅持

運動員擁有的特質，對他作為時裝設計師有沒有幫助？Gary稱：「運動員特質是勇敢、反應快和堅持等，我成為設計師後經常跟同事和朋友分享品牌理念和個人設計風格，也貫徹運動員的性格和精神。作為運動員也好、設計師也好，每日都經歷很多挑戰和困難，缺乏勇氣和堅持便很難達成夢想，這也是我作為時裝設計師的座右銘。」他認為在香港建立一個時尚品牌很容易，不過要維持品牌和持續發展相當困難，必須要有長遠發展及商業策略才能讓品牌持續營運。

超薄超輕 令人穿搭更有層次

至於香港人的穿衣風格？「我認為香港人的穿衣風格比較着重舒適，原因可能受香港的天氣影響，所以在穿搭上及層次不太分明，如果我們能設計一些超薄超輕而又可以令人穿搭更有層次的服飾，你會發現一個新的穿衣想法。而我認為香港人近年對香港品牌的接受和支持比過去5至10年有所提升，作為本地品牌更重要的是令消費者知道品牌的理念。消費者是主觀的，要令香港品牌更易被接受，必須要符合他們的喜好及需求，可以令目標消費群有一些新的想法和態度，這是首要考慮。」

咖啡渣做風衣

那ARTY:ACTIVE的最新系列Pulsy Bouncy的設計概念是什麼？「2026春夏系列Pusly Bouncy，是講述一個越野跑運動員在比賽場景與大腳八越野車比賽的情景：高速飛馳在泥地上，色彩鮮艷的車身旗幟充滿視覺衝擊，也跟越野跑手穿著的服飾鞋履不謀而合，並透過在戶外運動的跳躍感覺帶出線條和色彩。」Gary補充：「系列衣服同時具備環保和功能的考慮。例如在模特兒身上搭配利用回收瓶材料的T恤，以及女裝的短身背心和一些時尚配搭。我們也開發一些新的布料，例如利用咖啡渣做的風衣，可以變溫變色的防水風衣等。今季也跟一家專門做環保牛仔洗水工藝的工廠合作，推出一部分利用環保洗水、雷射圖案和無水臭氧洗水工藝的外套、短褲和3D立體剪裁長褲，令整個系列除了適合戶外運動，感覺亦更加時尚，在不同場景穿搭的層次效果令人眼前一亮。」 ●

品牌名稱：ARTY:ACTIVE

成立日期：2021

品牌概念：透過藝術風格結合環保和功能運動時尚的設計師品牌

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 ■IG store □市集 ■其他：分銷商

生產地：□香港 ■內地 其他 ：

查詢：ARTY:ACTIVE https://artyactive.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

相關字詞﹕香港隊代表 山地單車 Gary Tsang ARTY:ACTIVE local mode

