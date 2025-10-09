BEAUTY：修復滋養對抗乾燥季節 頭髮護理 維持水分平衡

我們先了解乾燥天氣為何會成為頭髮的「隱形殺手」，Brenda解釋：「當空氣中的濕度降低，頭髮裏的水分容易蒸發流失，導致角質層變得乾燥、脆弱，頭髮彈性下降，容易折斷。此外，乾燥環境會產生靜電效應，使髮絲相互排斥、分開，進一步加劇毛躁問題。而粗糙的毛鱗片也增加髮絲間的摩擦，導致梳理或造型時更容易斷裂。」她指出，頭髮的健康關鍵在於維持水分平衡，如果忽略這一點，長期下來會讓秀髮變得黯淡無光、缺乏活力。因此在乾燥季節，首要任務就是補充並鎖住頭髮的水分，避免這些問題惡化。

免冲洗護理 補水護髮幹

面對乾燥季節的挑戰，Brenda建議加強日常護理。「選擇能鎖住水分並滋養乾燥髮質的洗髮液和護髮素，而免冲洗護理產品效果更佳，能有效補充流失的水分並保護髮幹。同時盡量減少使用過熱風筒、直髮器和捲髮棒等熱造型工具，因為高溫會使頭髮更加乾燥脆弱。若必須使用加熱造型器，務必先塗抹隔熱產品以減少損傷。」另外，她還提到室內乾燥的環境帶來的影響，「許多人忽略了這個問題，使用加濕器能有效提升環境濕度，幫助頭髮保留水分並減少靜電產生」。Brenda並建議定期使用深層護理或髮膜，這能修復受損髮絲，恢復水潤與強韌，讓頭髮在寒冷季節中保持彈性與光澤。這些小習慣看似簡單，卻能帶來顯著改善，讓日常護髮變得更有效率。

結構修復護理 減少斷裂開叉

在產品選擇上，Brenda分享了幾款適合乾燥天氣的護髮「利器」，建議使用結構修復護理產品。這類產品能深入髮絲內部，修復並強化受損髮質，透過重建斷裂的二硫鍵，這些關鍵連結常因染髮、熱造型和環境壓力而受損。她補充：「與傳統護髮素僅在表面形成保護膜不同，結構修復產品從內而外強化頭髮，減少斷裂和開叉，恢復強韌度、彈性和光澤。」另一項必備是免冲洗護理和滋養髮油，它們能持續為頭髮補充水分，撫平毛躁，並在乾燥環境中提供保護，使頭髮柔順易打理。她又建議將這兩種產品搭配使用，能讓乾燥髮質在整個秋冬季保持水潤亮澤。

至於洗髮頻率，Brenda認為需要因人而異調整，但乾燥天氣下可適度減少次數。「如果頭皮偏油或容易出汗，便需要較頻繁洗髮，使用溫和且保濕的洗髮產品，能有效減低乾旱問題。不過，在乾燥天氣時，減少洗髮次數有助於保留頭髮的天然油脂，保持水分和保護髮絲，對乾旱或受損的髮絲特別有益。」她提醒，在香港這樣的溫和冬季並且生活節奏急促的地方，維持平常的洗髮習慣對保持頭皮清潔仍然很重要。其次，便是要找到適合自己髮質、頭皮的洗髮產品，才能讓頭髮健康且保持平衡。●

■Brenda Leung

Zeva Hair Spa創辦人，國際髮理學協會(IAT) 的成員，定期參加由頂級頭皮治療專家主持的研討會，交流頭皮護理技術的科研資訊。

