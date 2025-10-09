明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Beauty

Life & Style

BEAUTY：修復滋養對抗乾燥季節 頭髮護理 維持水分平衡

【明報專訊】隨着秋季來臨，空氣濕度逐漸降低，許多人開始感受到頭髮的變化，原本柔順的髮絲變得毛躁、易斷，甚至失去光澤。這不僅影響外貌，更是頭髮健康的警訊。《明報》life&style版特別請來Zeva Hair Spa創辦人Brenda Leung，以專業角度剖析乾燥天氣對頭髮的影響，並分享實用護理建議。她強調：「頭髮就像皮膚，需要因應季節變化調整護理，補水與修護是維持頭髮健康的關鍵。」

我們先了解乾燥天氣為何會成為頭髮的「隱形殺手」，Brenda解釋：「當空氣中的濕度降低，頭髮裏的水分容易蒸發流失，導致角質層變得乾燥、脆弱，頭髮彈性下降，容易折斷。此外，乾燥環境會產生靜電效應，使髮絲相互排斥、分開，進一步加劇毛躁問題。而粗糙的毛鱗片也增加髮絲間的摩擦，導致梳理或造型時更容易斷裂。」她指出，頭髮的健康關鍵在於維持水分平衡，如果忽略這一點，長期下來會讓秀髮變得黯淡無光、缺乏活力。因此在乾燥季節，首要任務就是補充並鎖住頭髮的水分，避免這些問題惡化。

免冲洗護理 補水護髮幹

面對乾燥季節的挑戰，Brenda建議加強日常護理。「選擇能鎖住水分並滋養乾燥髮質的洗髮液和護髮素，而免冲洗護理產品效果更佳，能有效補充流失的水分並保護髮幹。同時盡量減少使用過熱風筒、直髮器和捲髮棒等熱造型工具，因為高溫會使頭髮更加乾燥脆弱。若必須使用加熱造型器，務必先塗抹隔熱產品以減少損傷。」另外，她還提到室內乾燥的環境帶來的影響，「許多人忽略了這個問題，使用加濕器能有效提升環境濕度，幫助頭髮保留水分並減少靜電產生」。Brenda並建議定期使用深層護理或髮膜，這能修復受損髮絲，恢復水潤與強韌，讓頭髮在寒冷季節中保持彈性與光澤。這些小習慣看似簡單，卻能帶來顯著改善，讓日常護髮變得更有效率。

結構修復護理 減少斷裂開叉

在產品選擇上，Brenda分享了幾款適合乾燥天氣的護髮「利器」，建議使用結構修復護理產品。這類產品能深入髮絲內部，修復並強化受損髮質，透過重建斷裂的二硫鍵，這些關鍵連結常因染髮、熱造型和環境壓力而受損。她補充：「與傳統護髮素僅在表面形成保護膜不同，結構修復產品從內而外強化頭髮，減少斷裂和開叉，恢復強韌度、彈性和光澤。」另一項必備是免冲洗護理和滋養髮油，它們能持續為頭髮補充水分，撫平毛躁，並在乾燥環境中提供保護，使頭髮柔順易打理。她又建議將這兩種產品搭配使用，能讓乾燥髮質在整個秋冬季保持水潤亮澤。

至於洗髮頻率，Brenda認為需要因人而異調整，但乾燥天氣下可適度減少次數。「如果頭皮偏油或容易出汗，便需要較頻繁洗髮，使用溫和且保濕的洗髮產品，能有效減低乾旱問題。不過，在乾燥天氣時，減少洗髮次數有助於保留頭髮的天然油脂，保持水分和保護髮絲，對乾旱或受損的髮絲特別有益。」她提醒，在香港這樣的溫和冬季並且生活節奏急促的地方，維持平常的洗髮習慣對保持頭皮清潔仍然很重要。其次，便是要找到適合自己髮質、頭皮的洗髮產品，才能讓頭髮健康且保持平衡。●

■Brenda Leung

Zeva Hair Spa創辦人，國際髮理學協會(IAT) 的成員，定期參加由頂級頭皮治療專家主持的研討會，交流頭皮護理技術的科研資訊。

查詢：Dyson 2623 3329（ifc店）

Leonor Greyl 6469 7959（尖沙嘴Facesss專櫃）

The Body Shop 2506 0678（時代廣場）

THREE 8404 7593（銅鑼灣崇光專櫃）

Zeva Hair Spa 2146 3118（銅鑼灣店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕Zeva Hair Spa The Body Shop Leonor Greyl 面膜 護髮

上 / 下一篇新聞