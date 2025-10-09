明報新聞網
副刊
Showcase

SHOWCASE：秋季系列 糅合16世紀華麗風格 時裝重現莎士比亞文學精髓

【明報專訊】alice + olivia by Stacey Bendet一向華麗得來又調皮活潑，不過品牌創辦人兼設計師Stacey Bendet卻為2025年秋季系列注入濃厚的文學文化味道。今季特別向莎士比亞和皇家莎士比亞劇團的戲服取材，服飾的舞台感十足，參考莎士比亞筆下的人物角色和華衣美服，改造成切合現代女性和不同場合的造型。

借鑑皇家莎士比亞劇團戲服

複雜精細的工藝特別借鑑於皇家莎士比亞劇團的戲服工坊，更獲特別批准探索劇團的戲劇文獻庫和戲服珍藏，當中包括莎士比亞紀念劇院由1879年至今的歷代戲服藏品。系列糅合16世紀風格的燈籠裙襬和斗篷、蕾絲袖口和衣領，綴上點點金光的織花布，絲絨派對連身裙、襯蕾絲連身衣，以至時尚的花呢西裝外套配迷你半截裙套裝共冶一爐，將莎翁詩作和戲劇的文學元素以時尚典雅的手法融入服裝。●

文：溫兆明

模特兒：Jenny Kot（Model Genesis）

化妝及髮型：Chris Lam

■editor's pick

經典牛仔褲 散發自信光芒

alice + olivia by Stacey Bendet的秋季系列取材自莎士比亞，感覺華麗典雅。品牌活潑的一面，則透過一條完美的牛仔褲來表現，令女性由內而外散發自信光芒。品牌推出全新The Confidence Campaign，系列共有9款經典牛仔褲版型，剪裁包括高腰、闊腳及喇叭腳，加上彈性材質，完美修飾身形、突顯曲線並拉長腿部比例。●

查詢：alice + olivia by Stacey Bendet 2234 7253（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

