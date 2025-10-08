WINE：From the Barrel威士忌40周年 走入「栃木酒窖」秘密基地

旅程從東京總部開始，試飲Nikka From the Barrel (下稱FTB）威士忌的原材料，並率先一嘗為慶祝40周年推出的FTB Extra Marriage威士忌，然後再參觀他們的宮城峽蒸餾所，了解如何調和威士忌。我也成為首名參觀從來不對外公開的「栃木酒窖」的香港人，了解釀酒大師如何從不同酒桶精選出過百款原桶威士忌，調和出最濃郁且醇厚柔和的FTB威士忌。

有「日本威士忌之父」之稱的竹鶴政孝，於1918年到蘇格蘭留學，學習蒸餾威士忌的技術，成為日本第一位學習這技術後把它帶回國的人。回國後他在1923年協助三得利（Suntory）建立旗下第一間威士忌酒廠山崎蒸餾所。由於理念不同，他於1934年離開酒廠，並開展自己公司Nikka，為日文羅馬拼音Dai Nippon Kaju的縮寫，意思為「大日本果汁有限公司」，並於北海道重新建造一所全日本最北的蒸餾廠。

From the Barrel原酒概念

FTB原酒的研發初衷，是重現威士忌的純粹，只有調酒師才能聞到和品嘗到的醇厚口感。這個項目由3名重要成員實現，包括創辦人竹鶴政孝的兒子，當時的調酒大師及之後的社長竹鶴武，他提出這個創意後一直傳承至今。之後首席調酒師佐藤繁雄，亦是當時竹鶴武門下的調酒師，將這項理念付諸實現。第3名重要成員是日本知名平面設計師佐藤卓，他將FTB的概念融入方形瓶身，如同「一小塊威士忌」，相比一般威士忌的圓身酒瓶，設計不平凡亦容易記認。這三位一體的創作由1985年10月首次在日本推出，並逐漸成為Nikka在海外市場上最暢銷的威士忌。2015年，FTB威士忌在國際烈酒挑戰賽中獲最佳國際混合獎杯，2018年在美國首次亮相，並被Whisky Advocate雜誌評選為2018年度頂尖20大威士忌第1位。這款屢獲殊榮的威士忌如今已成為品牌的標誌和𣈱銷威士忌。

東京總部品嘗原酒 初嘗40周年紀念版

我們先在東京總部上FTB大師班，了解FTB如何調配混合。時任首席調酒師佐藤繁雄和他的團隊，運用100多個不同批次的威士忌精心調配，最終選了51.4%的酒精度，最大程度地提升威士忌的自然醇厚口感，如同直接從酒桶中裝配入瓶（即FTB的概念）。其特別之處是將所有批次的威士忌調配完畢後，將最終的酒液裝入用過的大桶中，繼續陳釀3個月，這個階段稱為「結婚」，即把它們結合。席間試了6款FTB 40周年不同階段的威士忌，首先試了穀物部分的原酒威士忌，濃郁而圓潤，帶辛辣、亁果、雲呢拿、椰子和蜜糖等味道，完全不像有58%酒精度。第二款是麥芽部分的原酒威士忌，帶煙熏、辛辣、柑橘和乾果等味，亦不像有58%酒精度。之後試在「結婚」之前，將穀物和麥芽部分混合而成的酒液，味道濃郁而帶辛辣、乾果、雲呢拿、柑橘和香料味道。第四款則是它們「結婚」後，經陳釀木桶3個月之後的酒液，味道變得非常不同，更圓潤和富層次，帶更多乾香草和薄荷香氣。第五款是出廠版本的FTB威士忌（出廠時51.4%酒精度），味道柔和醇厚，甜美而易入口，帶雲呢拿、香料、生薑、乾果和蜜糖等味道。最後是40周年紀念版Nikka FTB Extra Marriage威士忌（51.4%酒精度），比普通版在木桶陳釀多3個月，更順滑易飲，帶多點柑橘和橙花香氣，濃郁而甜美。

宮城峽蒸餾所 調酒師親體驗

第2站我們由東京坐火車到仙台，再乘車到宮城峽蒸餾所見學。宮城峽單一麥芽威士忌主要帶優雅果香和花香，這裏除了生產單一麥芽威士忌外，亦生產穀物威士忌、氈酒和伏特加酒等。這也是FTB蒸餾威士忌的酒廠之一。參觀完生產過程和了解如何烤木桶之後，就到最精彩難忘的環節：自己調配尊屬威士忌！大家在試酒室化身為威士忌調酒師，了解如何調配Nikka威士忌。首先試了5款不同風格的威士忌，根據原來建議的調配方式練習，再調配出自己喜愛的獨一無二調和威士忌，十分難忘。之後當然要到手信店，購買酒廠限量版威士忌和其他手信。

40周年紀念版 限量5.2萬瓶

最後一站亦是最期待的，是很榮幸成為首名參觀之前從不對外公開的栃木酒窖的港人，了解FTB這款濃郁而醇厚柔和的威士忌背後的秘密，以及栃木酒窖的調配工藝。我們先參觀不同陳酒窖，並來到最早年代的酒窖一號，團隊叮囑我們必須要戴口罩才可進去。為什麼？原來這裏的angel's share（即揮發酒精度）很強烈，空氣中最少存有0.5%酒精度，如果不戴口罩，呼吸會有很嗆口的感覺。一打開酒窖門，我帶了口罩也仍覺得嗆口！這個倉有3萬桶酒，陳釀了不同酒桶威士忌，調酒師們依照FTB配方，從所有批次的威士忌中挑選合適的過百款原桶威士忌調配，最終酒液裝入用過的大桶，繼續陳釀數月。另一參觀重點是了解他們如何選桶，木匠如何自家重新製作木桶、重新烤橡木桶等，明白不同木桶陳釀威士忌帶來的神髓，調酒師團隊如何精心調配出FTB。

為慶祝Nikka FTB 40周年，品牌推出的40周年紀念版FTB Extra Marriage威士忌，限量全球52,000瓶。另外亦推出FTB 40周年紀念版套裝，共有3款威士忌，包括FTB Extra Marriage威士忌、麥芽原材料原酒和穀物原材料原酒，限量5000套。如果你是日本威士忌愛好者，不要錯過這限量40周年紀念版套裝！

黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校尉勳章，香港酒評人協會主席，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席。社交平台「詩詩酒樂園」版主。sendccwong@gmail.com

