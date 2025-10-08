GADGET：Samsung首搭3nm晶片 5.1ｍｍ超薄機身 韓系最強AI平板 有意念即實現

理解文字 草圖一鍵畫成

軟件方面，兩機透過Galaxy AI與One UI 8的深度融合，將「多模態AI」融入用家的操作，令系統更理解文字輸入、語音指令與屏幕顯示中的內容，即時提供實用建議。而透過「繪圖助手」功能，用家只需在屏幕上畫簡單草圖，一鍵即自動生成完整圖片，更可直接把它拖放至Samsung Notes中使用。至於文書處理，「寫作助手」在撰寫商務郵件時可調整正式語氣，經修正的文字可直接拖放至郵件、文檔或其他應用程式，省去反覆修改與調整格式的工夫。

為了應付多任務處理場景，Galaxy AI設有「浮動視窗」設計，只需調出可移動的AI浮窗，毋須切換應用，便可即時總結當前屏幕內容。兩款平板亦升級了Circle to Search功能，只需用手指在屏幕上圈選內容，系統便能快速尋找相關資訊；同時支援「即時翻譯」，從英文新聞到日語社交帖文，圈選後即可在屏幕上直接顯示翻譯，毋須額外打開翻譯軟件。

圓錐形筆尖 模擬真實畫筆

兩機都附贈新版本S Pen，筆尖改用圓錐形設計，支持更大傾斜角度，模擬真實畫筆的壓感體驗。六角形筆身則能保持穩定握感，長時間書寫或繪畫也不易疲勞。新S Pen還搭載Quick Tools與Sticky Note兩個功能：前者可在繪圖或編輯時以浮窗形式快速調整不同參數，後者則允許用家直接在Samsung Notes創建便條，記錄臨時待辦事項或突如其來的想法。

延伸其他顯示器屏幕

此外，升級的Samsung DeX配合「延伸模式」，可將平板連接其他顯示器，變成兩個獨立運行且內容互通的屏幕，能跨屏幕拖放應用與文件，多任務處理時更靈活。14.6吋的Galaxy Tab S11 Ultra與11吋的Galaxy Tab S11均配備Dynamic AMOLED 2X屏幕，亮度峰值為1600nits，在陽光充足的戶外也能清晰瀏覽。●

Samsung Galaxy Tab S11系列規格

作業系統：One UI 8（Android）

處理器：MediaTek Dimensity 9400+

屏幕：11吋、14.6吋（Ultra）

體積：165.3×253.8×5.5mm

208.5×326.3×5.1mm（Ultra）

重量：469g、692g（Ultra）

售價：$6288起、$9688起（Ultra）

網址：www.samsung.com/hk

