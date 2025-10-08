明報新聞網
watch news：玫瑰金與栗啡色表盤 完美融和

【明報專訊】提起機械表，大家經常將目光放到男裝複雜表上，但其實女裝機械表一點也不輸蝕。因為體積比男裝表更小巧，女裝表感覺更輕盈緊湊，亦考驗機芯的設計和工藝。Patek Philippe今年就有不少精緻的女裝新表面世。

品牌在1996年首次推出專利年曆機芯，今年面世的編號4946R-001年曆腕表直徑38毫米，是同款設計中首枚無寶石鑲嵌的玫瑰金腕表。玫瑰金的溫暖色調與栗啡色表盤完美融和，表盤展現垂直與橫向磨拭「山東絲綢」加工效果，小牛皮表帶則綴以牛仔布凸紋圖案。腕表搭載26-330 S QA LU自動上鏈機芯，備星期、日期和月份顯示，每年只需在2月底人手校正一次。專為女士而設的Twenty~4時計系列亦在今年首度引入複雜功能，推出萬年曆表款。編號7340/1R-010腕表搭配橄欖綠色放射狀紋理表面，採用240 Q自動上鏈超薄機芯。新表的3個副表盤以指針展示日曆資料，搭配月相顯示窗，組成品牌標誌的萬年曆表盤佈局，也是系列首個圓形無寶石鑲嵌的款式。

至於去年底面世的Cubitus系列，尺寸由之前的45毫米縮小至40毫米，感覺較中性。編號7128/1G-001白金腕表採用藍灰色放紋理表盤，搭配26-330 S C自動上鏈機芯，具備停秒功能。垂直磨拭與打磨加工效果交織，令表殼更為突出，其精巧的尺寸應該會吸引到不少女士。

查詢：Patek Philippe 2317 7866

文：張曉冬

相關字詞﹕女裝表 Patek Philippe 萬年曆

