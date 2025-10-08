明報新聞網
WATCHOUT：零件花逾5000小時製作 手工腕表 追求極致工藝與美學

【明報專訊】上月不少獨立品牌在港展出新品，其中一個久違了的老朋友是Greubel Forsey。

品牌在2019年底（當時也未有COVID-19疫情）宣布不參展Watches and Wonders，想不到這樣一別，再跟它正式見面已是6年之後。6年間品牌管理層轉來又轉去，到去年品牌重新由兩名創辦人Robert Greubel和Stephen Forsey完全持有。早前帶來香港的新作，就是要讓大家重新感受品牌的handmade精神！

說Greubel Forsey是老朋友，但品牌其實並不老，2004年才成立，只是早年每次採訪SIHH表展（Watches and Wonders前身）時總習慣看到它的身影。雖然每年只有三數款新表，但每次推出的陀飛輪機芯總是讓人歎為觀止，教人期待。在離開表展的一段「真空」時間，品牌嘗試因應市場推出運動表款；而這次comeback卻讓人感覺回歸初衷，將焦點放回到手工製表工藝本身。在香港展出的4枚腕表之中，最矚目的正是以「手工」命名的Hand Made 2腕表。

Hand Made 2可說是展現了品牌對手工製表工藝的極致追求，每件均以嚴格標準人手製作和組裝。腕表直徑40.9毫米，由270個零件組成，當中96%完全由手工製作，單單製作零件便花上超過5000小時。品牌每年只能製作2到3枚這樣的時計，充分體現對最高工藝水準的講究與認真。

自家定義「手工製作」

在高度機械化的腕表行業中，大家對「手工製作」（handmade）的理解可能不盡相同，品牌便為自家「手工製作」定下框架：除了藍寶石水晶、表殼密封圈、彈簧杆、主發條和大部分寶石這5類部件外，其他零件一律使用傳統工具手工製作，例如精密車牀、鏜牀或描繪儀；而Hand Made 2表款內，製表師更以手工創作了一件錐形寶石，作為動力儲存指示器使用，將手工製表工藝提升到更高的層次。腕表每個零件均以手工加工，誤差範圍只有幾微米，達到媲美現代CNC機牀的精準度。無論零件是從外在可見還是隱藏在內部，均同樣經過手工精細打磨。每枚品牌「手工製作」的腕表，亦只會由同一名鐘表匠手工組裝完成。

Greubel Forsey能達到如此高百分比的人手製作，其中一個原因是品牌自2012年以來致力研發製作游絲的工藝，而目前全瑞士大約只有10間廠房掌握此技術。游絲是確保時間精準度的關鍵零件，由具有獨特性能的合金製成，整個複雜製作過程包括繞製、切割和手動調整端部曲線，確保與擺輪完美同步，每個步驟均由鐘表匠細心調整。

機芯功能美感兼備

除了講求功能，美感也是機芯的重要部分。腕表內的發條盒和擺輪夾板等元件，會經過啞光、黑色拋光、直紋打磨、拋光側面與斜面，以及帶有黃金套筒內嵌橄欖形紅寶石的拋光斜角共5種手工工藝處理。手工啞光處理的德國銀與用於顯示小時、小秒針和動力儲備的大明火琺瑯表盤形成鮮明對比。藍鋼時標、深紅色寶石、齒輪和發條盒的金色反光，以及拋光鋼橋的明亮邊緣，則增添色彩層次感，表背展示的一體式機械結構，亦反映品牌的工藝美學。

Greubel Forsey最早期的腕表均以陀飛輪主角，冠以Balancier之名的表款則是配搭擺輪的款式，例如QP Balancier便結合了萬年曆功能。此白金款腕表限量發行22枚，機芯內由25個零件組成、品牌專利的機械電腦（Mechanical Computer）能「理解」現時西曆規則，確保年月日顯示準確同步。與傳統萬年曆不同，12項顯示功能（包括時、分、秒、動力儲存、星期、日期、月份、閏年、晝夜、24小時顯示、年份和功能選擇器）整合於單一表冠操作，可雙向即時調校，能夠精準運作至2100年2月28日。

預告：小直徑腕表新章

作為獨立品牌，Greubel Forsey的年產量約為100枚，當品牌一直研發新作，自然也要定期將舊有款式停產。Balancier Contemporain便是將於今年停產的表款，限定33枚的最終版腕表採用39.6毫米精鋼表殼，精鋼物料在品牌歷史中僅曾使用2次。此後，Balancier Contemporain機芯將永久退役，品牌也預告，在Balancier Contemporain停產後，將會揭開品牌小直徑腕表的新一章。

至於目前，品牌最小巧、節能的表款是Nano Foudroyante納米閃電跳秒白金腕表，配備創新的納米機械跳秒功能。腕表採用37.9毫米白金表殼，結合品牌首個飛行陀飛輪和專利飛返計時機芯。品牌在去年慶祝成立20周年時，推出了第一款搭載計時功能的Nano Foudroyante EWT，白金與鉭金屬表殼，結合飛返計時、飛行陀飛輪和首創納米跳秒系統（進化的閃電秒針），限量11枚。今年推出的Nano Foudroyante則是限量22枚的全白金款，表盤採用鍍銠飾面，搭配藍色刻度圈和藍鋼指針與藍色紋理橡膠錶帶，適合日常佩戴。

查詢：Greubel Forsey 2110 4410

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

