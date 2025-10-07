家庭有教．「追落後」的一代：情感篇

為孩子安排「放鬆時段」 釋放情緒

1. 減外壓：與孩子站在同一陣線

疫情後，很多孩子馬上要面對測考與功課壓力，情緒反覆、易哭易怒。這時候，家長愈是緊張和催促，愈會讓孩子更加焦慮。請暫時放下「快些追返」的心態，多觀察、多同理，少批評、少對比。例如，當孩子做錯一題，與其說「又錯」！不如說「這題難，我陪你再睇一次」？讓孩子知道家長是同一陣線，而非壓力來源。同時為孩子安排「放鬆時段」，例如每天飯後一起聽音樂、做呼吸練習，或只是靜靜坐下來聊天，都是讓情緒釋放的空間。

2. 加技能：教孩子認識與調節情緒

不少孩子哭鬧，不一定單純太「情緒化」，而是不懂得處理情緒。如果我們只說「唔好喊」、「不可以發脾氣」，其實幫不到他們成長。家長不妨教授孩子以下方法：

．幫孩子分辨情緒詞，例如：「你感到嬲，是因為很失望嗎？」

． 一同畫「情緒溫度計」，學習情緒升溫時該怎樣降溫

．教孩子說出需要：「我現在想靜一靜，請給我5分鐘。」

這些技巧並不艱難，卻是孩子人生中非常重要的基本功。家長不是要孩子「無脾氣」，而是教懂孩子處理情緒。

3. 強連結：陪伴就是最強復元力

封鎖式生活3年，很多孩子習慣獨處、沉迷電子產品，也失去了與人相處的自然節奏。他們不再主動約朋友，甚至害怕參與群體活動，亦失去實踐與人相處時的情緒技巧的練習機會。家長宜定時安排「親子無電子時光」，一同下廚、砌模型、行山等，亦不妨多鼓勵孩子約同學上來家中玩，重拾「玩」的能力，亦可以安排孩子參加社區活動，讓孩子有機會接觸不同年齡與背景的人。

孩子今天的情緒困擾，其實是過去幾年未能紓解的積壓。他們不是故意「唔聽話」，而是需要時間與方法去復元與適應。作為家長，我們不必要求孩子立刻變得堅強懂事。家長要做的是為孩子「減外壓、加技能、強連結」，陪伴孩子一起培養內在情感力量。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第574期]