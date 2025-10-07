A苗園圃：培育孩子同理心

透過服務孕育關愛之心

有好些年因工作需要，我要帶領學生為不同機構籌辦活動，周末或周日通常是活動舉行的熱門日子。要配合工作，又顧及親子，於是大兒子從小跟我穿梭各式各樣活動中。初時他以參加者身分體驗活動，例如在宣揚環保意識活動中參與二手物料DIY工作坊；在推動社會共融信息活動玩攤位遊戲。我會拜託學生向他介紹活動舉辦原因和當中意義，從而擴闊他的視野，引導他關心別人以至社會事，並嘗試建立其服務心志。學生以哥哥姐姐身分熱情招待，大兒子每次都感到被愛，樂在其中。在一個推廣花式足球的小型比賽上，大兒子主動協助哥哥姐姐佈置場地，將參賽者要使用的足球一個個排列好，更天真無邪地坐上評審席多出來的位置，足球界前輩都不禁「關照」他起來……那年，他應該是5歲吧，一顆服務的心漸漸孕育起來。

升上小學以後，大兒子參加了家庭綜合服務中心的小義工發展計劃。由中心姑娘統籌，集結一班小學生的力量，為附近屋邨的一個嘉年華會策劃攤位活動，目的是宣揚不濫用公屋信息。我見大兒子在與其他小朋友合作、遊戲構思、獎罰規則訂立、攤位物資籌集、嘉年華會場地佈置，以及參加者秩序管理等各方面都積極投入，獲得中心姑娘讚賞。及後他又參加另一社區組織推出的回收麵包送暖計劃，見他每星期晚上到指定的麵包店回收當天未售出但仍可食用的麵包；又見他細心地將回收麵包分類及包裝好，再轉送給社區內有需要的長者及拾荒者。他在麵包轉贈時，我在旁支持，並感受到他真切看見他人需要的眼光。

同理心可以後天發展

自閉症譜系障礙孩子先天普遍缺乏同理心，但不等於完全沒有，後天也可以逐步發展理解和關心他人的能力。平時跟大兒子閒聊，我會借機會分享自己如何看見學生的需要，如何盡力引導他們跨過困難，過程中不忘問問他意見及感受。已是高中生的大兒子，參加了學校與自願團體合辦的義補行動，在過去一年，他每逢周六都會回校照顧幾個深水埗區小學生，除教他們做功課，也特別關心那些看似有心事的；他會帶他們走出課室，到球場走走圈或打打球散心，也會跟他們聊喜歡的話題……見他們精神起來以後，才再陪伴繼續做功課、溫習默書及預備小測驗等。

上網搜尋有關同理心的定義，結果人工智慧告訴我：「同理心是指能夠站在他人的角度，客觀理解他人的內心感受和情緒，並將這種理解傳達給對方的一種溝通方式。它也被稱為『將心比心』或『設身處地』。 」當成年人控訴新一代孩子太自我中心，不懂體諒別人之時，我們有否先想想：「孩子的思維與行為，有多少個不受父母影響的？」但願父母都以身作則，生活中主動去體恤不同人的需要，為培育有同理心的下一代努力！

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第574期]