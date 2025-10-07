明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第574期

Happy Pa Ma

A苗園圃：培育孩子同理心

【明報專訊】最近跟教會年輕人參與中秋送暖活動，到附近屋邨上門探望長者，噓寒問暖，送上祝福；隔日與院校學生同為兒童癌病基金籌款，了解到患癌病童的需要及他們現有的醫療支援，師生共同完成一項慈善行活動。連續兩日的義工服務，令我想起以往透過義工服務給予家中兩兒關愛社區的機會，發展他們同理心的經驗。

透過服務孕育關愛之心

有好些年因工作需要，我要帶領學生為不同機構籌辦活動，周末或周日通常是活動舉行的熱門日子。要配合工作，又顧及親子，於是大兒子從小跟我穿梭各式各樣活動中。初時他以參加者身分體驗活動，例如在宣揚環保意識活動中參與二手物料DIY工作坊；在推動社會共融信息活動玩攤位遊戲。我會拜託學生向他介紹活動舉辦原因和當中意義，從而擴闊他的視野，引導他關心別人以至社會事，並嘗試建立其服務心志。學生以哥哥姐姐身分熱情招待，大兒子每次都感到被愛，樂在其中。在一個推廣花式足球的小型比賽上，大兒子主動協助哥哥姐姐佈置場地，將參賽者要使用的足球一個個排列好，更天真無邪地坐上評審席多出來的位置，足球界前輩都不禁「關照」他起來……那年，他應該是5歲吧，一顆服務的心漸漸孕育起來。

升上小學以後，大兒子參加了家庭綜合服務中心的小義工發展計劃。由中心姑娘統籌，集結一班小學生的力量，為附近屋邨的一個嘉年華會策劃攤位活動，目的是宣揚不濫用公屋信息。我見大兒子在與其他小朋友合作、遊戲構思、獎罰規則訂立、攤位物資籌集、嘉年華會場地佈置，以及參加者秩序管理等各方面都積極投入，獲得中心姑娘讚賞。及後他又參加另一社區組織推出的回收麵包送暖計劃，見他每星期晚上到指定的麵包店回收當天未售出但仍可食用的麵包；又見他細心地將回收麵包分類及包裝好，再轉送給社區內有需要的長者及拾荒者。他在麵包轉贈時，我在旁支持，並感受到他真切看見他人需要的眼光。

同理心可以後天發展

自閉症譜系障礙孩子先天普遍缺乏同理心，但不等於完全沒有，後天也可以逐步發展理解和關心他人的能力。平時跟大兒子閒聊，我會借機會分享自己如何看見學生的需要，如何盡力引導他們跨過困難，過程中不忘問問他意見及感受。已是高中生的大兒子，參加了學校與自願團體合辦的義補行動，在過去一年，他每逢周六都會回校照顧幾個深水埗區小學生，除教他們做功課，也特別關心那些看似有心事的；他會帶他們走出課室，到球場走走圈或打打球散心，也會跟他們聊喜歡的話題……見他們精神起來以後，才再陪伴繼續做功課、溫習默書及預備小測驗等。

上網搜尋有關同理心的定義，結果人工智慧告訴我：「同理心是指能夠站在他人的角度，客觀理解他人的內心感受和情緒，並將這種理解傳達給對方的一種溝通方式。它也被稱為『將心比心』或『設身處地』。 」當成年人控訴新一代孩子太自我中心，不懂體諒別人之時，我們有否先想想：「孩子的思維與行為，有多少個不受父母影響的？」但願父母都以身作則，生活中主動去體恤不同人的需要，為培育有同理心的下一代努力！

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第574期]

相關字詞﹕親子筆陣 同理心 A苗園圃 莊兒 Happy PaMa 教得樂 第574期

上 / 下一篇新聞