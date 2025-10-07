明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第574期

Happy Pa Ma

多元導航：從《史迪仔》反思家庭

【明報專訊】家庭，是我們成長的避風港，尤其在壓力沉重的都市生活中，家庭所承載的情感連結與支持功能顯得更為重要。近期觀看改編自2002年同名動畫的真人電影《史迪仔》，不禁引發我對家庭的深刻反思。

電影《史迪仔》中，來自外星文明的史迪仔與失去父母的小女孩妮露相遇相交，搞怪的相處之下，烘托出動人真摯的家庭情感。故事中，妮露在父母離世後不斷闖禍，令作為主要照顧者的姊姊蘭莉十分煩惱，這種照顧者的壓力與掙扎，在我的工作中亦屢見不鮮 。我曾接觸一個女孩，她經常擅自拿取父母的金錢，父母為孩子持續的不誠實行為感到十分困擾。深入了解後，我與女孩建立了信任關係，發現箇中原因是女孩想透過分享零食，以認識更多朋友。我將女孩的困惑與父母溝通，令他們更加理解女孩行為背後的需要及感受，慢慢引導女孩以合適的方法結交朋友，金錢問題迎刃而解。

藉挑戰式行為 表達內心困惑

電影中有一幕令人動容：妮露在晚上詢問姊姊蘭莉，她是否「好曳」。姊姊溫柔地回應：「你唔係曳，你只係……有時會做曳嘢。」透過這溫柔的溝通，妮露感到被接納與理解。現實中，當孩子在家庭面臨父母衝突或缺乏良好溝通時，往往會感受到強烈的不安與孤獨，進而以負面行為作為情緒的出口。我曾接到一個轉介個案，一名學生最近在學校有許多違規行為，如遲到、作弊，更經常夜歸。我和學生傾談後，得知他的父母正在處理離婚事宜，令他充滿不安及焦慮。當孩子缺乏適當的情緒管理技巧時，往往會藉由挑戰式行為來表達內心的混亂與困惑。這些行為背後，實則是一種對關愛與理解的渴求。

家庭形式改變 愛不變

現代社會家庭形態十分多元化，正如電影尾段時史迪仔感嘆：「佢哋係我屋企人，雖然人少仲唔多完整，但係好好㗎，係呀，好好㗎！」家庭的溫暖，不在於成員的多寡，而在於彼此之間是否願意溝通、理解與支持。以上述個案作例子，若家長能夠和孩子坦誠地討論家庭事情，定能一同承載過程中的不確定，讓孩子理解父母的決定。在家庭變遷的過程中，共享親職雖然充滿挑戰，但亦是建立新關係與信任的契機。作為家長，我們需先學習照顧自己的情緒與需要，然後才能以孩子的最佳利益為出發點，讓孩子知道——即使家庭形式改變，父母的愛與身分永遠不會改變。

在《史迪仔》電影中，主角家庭經歷了種種困境和考驗，最終通過家庭成員之間的理解、支持和愛，共同克服困難。「（夏威夷語）Ohana即係一家人，即係無人會畀人留低同被遺忘」，我深信家庭是一個共同成長、互相支持的地方，家庭成員之間的連結是無比堅固。在這個節奏急促、人際疏離的時代，讓我們一起回歸家庭，重拾家庭的價值。

文：戴彩雲（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第574期]

