副刊
Happy PaMa 教得樂 第574期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：社區遊戲 照顧者第三空間

【明報專訊】照顧者近年成為社會各方都關心的群體，作為立足香港的社福界組織，縱使我們的核心服務對象為兒童，但小朋友的參與總是由家長帶領前來，背後總有監護人的首肯和同意，而在遊戲過程中，小朋友也總有大人的看顧和陪伴。那麼，在智樂的社區遊戲中，小朋友身旁的大人，究竟境况如何？

在社區遊戲的現場觀察所得，發現家長都喜歡前來參與，除了讓孩子享免費又好玩的自由遊戲外，大人更可在活動中與街坊鄰里趁機共聚，閒話家常，有些更得以認識新朋友，建立社交網絡。

在進一步與參加者熟絡後，我們得知街坊對社區遊戲的選址鄰近家居、免卻繁瑣報名的即場參與安排、由值得信賴的社工主理等，都成為贏得街坊歡心的理由。看來社區遊戲的受惠者除了小朋友外，也為照顧者帶來諸多好處。為了彰顯社區遊戲的協同效應，我們近日舉辦了一個名為「兒童照顧者的喘息空間由社區遊戲開始」交流會，共獲社福界約60名同工前來參與。

交流會上的社工講者細訴了照顧者為家庭而犧牲個人的社交和發展，無數女性照顧者就如麥兜媽媽一樣，把本為「譚玉蓮」的個人特質燒光殆盡，更為24小時年終無休的家庭崗位而身心俱疲，腰背、肩頸、膝等均見不適和勞損，加上無形的巨大壓力，出現精神焦慮者比比皆是，她們只求一個可供喘息的空間。

在不帶目標遊戲中重拾自我

另一名講者是來自社福界的父親，深深體會現代廿四孝家長的困境，既要安排消閒活動，卻受制於遊戲室的高昂收費，陪玩消耗的體力比上班更甚，有時更因手機無法離手而難投入親子時光。可幸這名家長也是我們的地區盟友，在推行社區遊戲期間有所領悟，放下對孩子的控制，放下家長角色的壓力，在孩子的笑聲中更放下焦慮，情緒得以釋放；與此同時，在與孩子的遊戲互動中，重新建立了真實的情感連結，甚至可在純粹不帶目標的遊戲中重拾自我，重現獨立個體。

作為土生土長的香港一分子，智樂人當然深明港人的壓力——物質空間和心靈空間皆匱乏。社會學家Ray Oldenburg提出在家庭、工作以外的第三空間理論，不就是社區遊戲嗎？（見表）

社區遊戲為兒童照顧者提供了一個實體地方，一個可以喘一口氣的休息空間；凝聚了一批同路人，互吐苦水和發牢騷，有助抒發情緒和排解壓力；定期聚聚又可交流信息，讓全職媽媽建立互助分享的平台。當然，社區遊戲亦為家長開發了一個與別不同的親子空間，照顧者可成為孩子的玩伴，在安全安心的空間盡情玩和放聲笑！

文：黃佩儀（智樂兒童遊樂協會 遊戲及遊戲工作服務發展總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

Happy PaMa 教得樂 第574期

Happy PaMa 教得樂 第574期

