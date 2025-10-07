親子筆陣．是日情緒菜單：小茜的秘密花園

自從父母離婚後，小茜和哥哥一直跟隨爸爸生活。本來她很依賴祖父母的照顧，但後來爸爸再婚，家裏多了一個對她要求很嚴格的繼母，還有一個特別需要關注的妹妹。對小茜來說，這個新家庭有點陌生。她害怕自己被忽視，甚至懷疑爸爸是不是只在乎新的家庭成員。於是，她把抗拒和憤怒變成了一層厚厚的盔甲，來保護自己不再受傷。

在學校裏，小茜成績平平。可是，比起成績，她更需要的，其實是「一個被理解和被接納的地方」。

「被看見」的開始

第一次走進遊戲室時，小茜顯得拘謹。她小心地環顧四周，看着滿滿的玩具和顏料，卻沒有急着投入。當我告訴她：「在這裏，你可自由地選擇你想做的事。」她才慢慢地放下緊繃的肩膀。

她選擇了畫畫。第一幅作品是一個小女孩，孤零零地站在角落，旁邊畫着一個哭泣的臉。當我輕輕回應：「她好像覺得沒有人明白她，很孤單呢。」小茜抬頭看我，沒有說話，但眼神中透出一絲「被看見」的感覺。

把心事放進遊戲

隨着遊戲治療的次數增加，小茜逐漸把心裏的故事放進遊戲。她在沙盤裏建了一座高牆，把一隻小人偶放進去，說那是「安全的地方」。那是她心裏最真實的感受，她需要的正是一個不用被打擾的角落來藏起自己。

有一次，她小心翼翼地放進另一隻玩偶，稱它是「媽媽熊」。小茜說：「媽媽熊會守住小朋友，唔會走開。」那一刻，我看到她心裏仍然渴望被愛、渴望被穩定的守護。

遊戲室為小茜提供了一個「安全與接納」的空間，讓她得以嘗試卸下防備，慢慢找回心裏柔軟的一面。其實，她一直擁有愛與溫情，只是因為害怕再次受傷而把它藏起來。當有人願意理解和支持，她便有勇氣把愛重新打開。

每一個孩子，都需要在生命中找到一片「秘密花園」，能讓他們安心表達自己。遊戲治療，正是打開通往花園的一條鑰匙。

文：李心怡（教育輔導碩士、情緒菜市場創辦人）

作者簡介：「情緒菜市場」創辦人Christie與Sannie，一位是融合RIE正向教養的資深幼師，一位是育有SEN孩子的遊戲治療輔導員。我們致力將抽象情緒化為具體生活體驗，透過「是日情緒菜單」與真實個案分享，陪伴家長與孩子建立良好的情緒溝通方式，共同探索內心世界。

