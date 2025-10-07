明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第574期

Happy Pa Ma

親子筆陣．是日情緒菜單：小茜的秘密花園

【明報專訊】小茜（化名）剛升上一年級。別人眼中的她，是個有點倔強、不太愛學習的小女孩。很多時候，她總是黑着臉，對父母與老師的要求充滿抗拒。

自從父母離婚後，小茜和哥哥一直跟隨爸爸生活。本來她很依賴祖父母的照顧，但後來爸爸再婚，家裏多了一個對她要求很嚴格的繼母，還有一個特別需要關注的妹妹。對小茜來說，這個新家庭有點陌生。她害怕自己被忽視，甚至懷疑爸爸是不是只在乎新的家庭成員。於是，她把抗拒和憤怒變成了一層厚厚的盔甲，來保護自己不再受傷。

在學校裏，小茜成績平平。可是，比起成績，她更需要的，其實是「一個被理解和被接納的地方」。

「被看見」的開始

第一次走進遊戲室時，小茜顯得拘謹。她小心地環顧四周，看着滿滿的玩具和顏料，卻沒有急着投入。當我告訴她：「在這裏，你可自由地選擇你想做的事。」她才慢慢地放下緊繃的肩膀。

她選擇了畫畫。第一幅作品是一個小女孩，孤零零地站在角落，旁邊畫着一個哭泣的臉。當我輕輕回應：「她好像覺得沒有人明白她，很孤單呢。」小茜抬頭看我，沒有說話，但眼神中透出一絲「被看見」的感覺。

把心事放進遊戲

隨着遊戲治療的次數增加，小茜逐漸把心裏的故事放進遊戲。她在沙盤裏建了一座高牆，把一隻小人偶放進去，說那是「安全的地方」。那是她心裏最真實的感受，她需要的正是一個不用被打擾的角落來藏起自己。

有一次，她小心翼翼地放進另一隻玩偶，稱它是「媽媽熊」。小茜說：「媽媽熊會守住小朋友，唔會走開。」那一刻，我看到她心裏仍然渴望被愛、渴望被穩定的守護。

遊戲室為小茜提供了一個「安全與接納」的空間，讓她得以嘗試卸下防備，慢慢找回心裏柔軟的一面。其實，她一直擁有愛與溫情，只是因為害怕再次受傷而把它藏起來。當有人願意理解和支持，她便有勇氣把愛重新打開。

每一個孩子，都需要在生命中找到一片「秘密花園」，能讓他們安心表達自己。遊戲治療，正是打開通往花園的一條鑰匙。

文：李心怡（教育輔導碩士、情緒菜市場創辦人）

作者簡介：「情緒菜市場」創辦人Christie與Sannie，一位是融合RIE正向教養的資深幼師，一位是育有SEN孩子的遊戲治療輔導員。我們致力將抽象情緒化為具體生活體驗，透過「是日情緒菜單」與真實個案分享，陪伴家長與孩子建立良好的情緒溝通方式，共同探索內心世界。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第574期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第574期

上 / 下一篇新聞