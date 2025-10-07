家家有禮：一粒蝦餃隱藏STEM奧秘

【明報專訊】深受小學生歡迎的STEM Sir（鄧文瀚），推出新書《STEM美食文化大探索》，把廚房變成實驗室，揭開美食背後的科學奧秘。他親身走訪大酒樓，發現中菜烹調的每個環節都蘊含科學，包括食材的化學變化（Science）、刀工與烹調技巧掌控（Technology）、廚具設計（Engineering）、配料比例與計算（Mathematics），甚至擺盤美學（Art）都是一門大學問。例如每粒蝦餃皮不多於2毫米厚，是為了讓熱力平均傳遞，那漂亮的13道摺紋亦不止為了美觀，更蘊含力學原理，確保蝦餃在蒸煮後依然飽滿挺立，這正是飲食文化與智慧的結晶。STEM Sir希望透過美食作為橋樑，引導孩子從生活中出發，從觀察中學習，體驗STEM的魅力。