好去處：酒店射大板牙 商場玩碰碰車 Staycation +遊樂場 暢玩一條龍

「合和酒店×歡樂天地」親子住宿之旅，提供兩款主題的尊貴城景雙牀客房連沙發牀。其中「歡天雪地」主題以粉色雪地作主調，客房各處都有戴上圍巾的吉祥物Snowmeow、Toffee、Witty和Mimi，還有茶會派對主題裝飾和粉紅色帳篷，女孩子肯定心心眼！另一主題「歡樂嘉年華」，則以色彩絢爛的嘉年華為主題，Toffee、Witty和Mimi換上華麗禮服，房內更有特別版射大牙遊戲，非常有趣！

兩款房間都有可用來「玩」的牀尾巾，分別印有經典遊戲歡樂彩虹和幸運滾球的圖案，只要利用房內的巨型遊戲幣和膠球，便可隨時隨地考考自己的眼界！而房內的吉祥物抱枕或其他裝飾品都可當作紀念品買回家，如牀尾巾$300一張、抱枕$80一個等。

送250代幣 暢玩VR乘騎、環幕影院

親子住宿之旅除了包括自助早餐及迎賓飲品，最大賣點是附送250個遊戲代幣，大家可從酒店坐電梯到14樓「歡樂天地」，體驗特色遊戲如環幕影院、飄移碰碰車、白色旋轉木馬等，過一個盡興的假期。

「合和酒店×歡樂天地」親子住宿之旅

日期︰即日至2026年1月31日

（預訂日期至2026年1月29日）

價錢︰兩大一小每晚$2250起（另收10%服務費及3%酒店房租稅，特別日子將收取每晚每間$300附加費）

地址︰灣仔堅尼地道15號合和酒店

查詢︰bit.ly/42mVYrx

