家家有禮：科學園免費工作坊 激發創科夢

【明報專訊】想讓孩子變身小科學家？由創新科技署主辦的年度創科盛事「創新科技嘉年華2025」將一連9天在香港科學園舉行，提供一系列免費又有趣的互動活動。今年以「創科點亮夢想」為主題，把深奧的科學知識變得好玩又貼近生活，激發大小朋友的無限想像力。最吸引人的，莫過於150場免費的「創科工作坊」，例如小朋友可以親手製作一盞利用磁浮原理、在空中懸浮發光的神奇電燈；親手調配一個會隨酸鹼值變色的夢幻泡泡沐浴球；利用廚餘製作環保紙，學習中國古代的造紙技術。年紀大一點的孩子，還可挑戰氫能源實驗、AI機械人編程，激發未來創科夢。