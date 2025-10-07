明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第574期

Happy Pa Ma

家家有禮：科學園免費工作坊 激發創科夢

【明報專訊】想讓孩子變身小科學家？由創新科技署主辦的年度創科盛事「創新科技嘉年華2025」將一連9天在香港科學園舉行，提供一系列免費又有趣的互動活動。今年以「創科點亮夢想」為主題，把深奧的科學知識變得好玩又貼近生活，激發大小朋友的無限想像力。最吸引人的，莫過於150場免費的「創科工作坊」，例如小朋友可以親手製作一盞利用磁浮原理、在空中懸浮發光的神奇電燈；親手調配一個會隨酸鹼值變色的夢幻泡泡沐浴球；利用廚餘製作環保紙，學習中國古代的造紙技術。年紀大一點的孩子，還可挑戰氫能源實驗、AI機械人編程，激發未來創科夢。

大偵探福爾摩斯驚喜現身

現場還有近50個來自本地大學、研發中心和政府部門的展覽攤位，把最新的發明和研究成果以最有趣的方式呈現大家眼前。小朋友最愛的人氣卡通人物「大偵探福爾摩斯」更會驚喜現身，屆時記得把握機會與他拍照留念。在活動期間的兩個周末，只要在場內完成指定任務，更有機會換領限量的精美福袋和免費雪糕一球，為精彩的一天畫上完美句號。

■INFO

創新科技嘉年華2025

日期：10月18至26日

地點：香港科學園

查詢：innocarnival.hk

■送「創新科技嘉年華2025」禮品

創新科技署送出「創新科技嘉年華2025」禮品套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品一份，（圖2）。有興趣的讀者請於10月13日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：創新科技嘉年華2025在哪裏舉行？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第574期]

Happy PaMa 教得樂 第574期

