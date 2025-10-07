本周FOCUS．採訪手記：關注學童情緒健康

【明報專訊】回憶從前開學的首個月，作為學生的我，每次踏入課室總是戰戰兢兢，因為不知道哪個同學會與自己同坐，是不是我的好朋友？哪個老師會任教哪一科，他要求嚴格嗎？然後每天又怕帶漏書本做漏功課。如是者，每個新學年，都要適應兩三個月才習慣。當時社會並沒有特別重視學童心理健康這課題，像我這些情緒敏感的小朋友，往往產生焦慮而不自知，除了出現失眠、肚痛等身體反應，到出來工作了，仍常會發噩夢，總會夢到遲到、考試沒有溫書等情景，才明白其實童年及青少年時期的經歷，對一個人的成長確實會造成長遠影響。