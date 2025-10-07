明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第574期

Happy Pa Ma

親子溝通：維護良好家庭關係 構建安全網

【明報專訊】和諧之家賽馬會「童抱抱」計劃主任李嘉欣（Joanne）歡迎政府將三層應急機制推展至高小階段，她認為精神健康問題很多時都是從小累積，並非突然到了青春期才會出現。不過，歸根究柢，她認為現時學童壓力來源涉及多種因素，或是學業退步、朋輩欺凌、功課繁重等，而良好家庭關係絕對是小朋友最重要的安全網，只要他們明白無論發生任何事，回家仍可得到父母的支持和保護，這會對他們的精緒健康帶來莫大的幫助，她提醒家長對於以下6點，不可不記：

(1)Joanne指出，家長要向子女表明，不是因為他們乖、成績優秀才會對他們好，而是要讓他們感受到父母的愛是無條件的，從小給子女堅實的安全感。

(2) 經常陪伴子女。家長在子女身旁，不等於真在與他們「同在」，在子女想表達感受時，應全神貫注聆聽，要讓他們感到被接納及重視，如孩子說「覺得人生沒意思」，不要隨便回應：「不要去想它吧！」又或否定其說法：「人生怎會沒意思？」反而要多鼓勵他們表達，藉此理解他們內心的真正想法。

(3) 培養子女情緒控制能力，引導他們親口表達情緒，例如問：「你現在好開心？」、「你現在不開心？」讓他們察覺到自己有不同情緒，再學習如何處理。

(4) 讓孩子知道無論他們流露正面或負面情緒，父母均願意接納，這樣他們會更願意分享心事。

(5) 成為孩子榜樣。告訴孩子爸媽生氣時，會做些什麼喜歡或放鬆的事情，如繪畫、與朋友傾訴、跟子女玩遊戲等，令孩子了解抒發情緒的方法。

(6) 營造低壓家庭環境，給予子女合理期望，例如日常行程安排避免過分緊密（如讀兩間幼稚園、過多興趣班）、對其學業成績不要求過高等；教導方式不會一時一樣。

[Happy PaMa 教得樂 第574期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第574期

上 / 下一篇新聞