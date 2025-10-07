親子溝通：維護良好家庭關係 構建安全網

(1)Joanne指出，家長要向子女表明，不是因為他們乖、成績優秀才會對他們好，而是要讓他們感受到父母的愛是無條件的，從小給子女堅實的安全感。

(2) 經常陪伴子女。家長在子女身旁，不等於真在與他們「同在」，在子女想表達感受時，應全神貫注聆聽，要讓他們感到被接納及重視，如孩子說「覺得人生沒意思」，不要隨便回應：「不要去想它吧！」又或否定其說法：「人生怎會沒意思？」反而要多鼓勵他們表達，藉此理解他們內心的真正想法。

(3) 培養子女情緒控制能力，引導他們親口表達情緒，例如問：「你現在好開心？」、「你現在不開心？」讓他們察覺到自己有不同情緒，再學習如何處理。

(4) 讓孩子知道無論他們流露正面或負面情緒，父母均願意接納，這樣他們會更願意分享心事。

(5) 成為孩子榜樣。告訴孩子爸媽生氣時，會做些什麼喜歡或放鬆的事情，如繪畫、與朋友傾訴、跟子女玩遊戲等，令孩子了解抒發情緒的方法。

(6) 營造低壓家庭環境，給予子女合理期望，例如日常行程安排避免過分緊密（如讀兩間幼稚園、過多興趣班）、對其學業成績不要求過高等；教導方式不會一時一樣。

[Happy PaMa 教得樂 第574期]