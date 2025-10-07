明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第574期

Happy Pa Ma

精神健康：慈敬設五感體驗、午休自由行 孩子開心返學 鬆一鬆hea一hea 幸福魔法療癒身心

【明報專訊】近年學童情緒健康問題備受各界關注，政府先於2023年底推出中學生三層應急機制，協助學校及早識別和支援有較高風險自殺的學生；去年4月教育局推出「4Rs（休息、放鬆、人際關係、抗逆力）精神健康約章」，旨在提升學生在校園的幸福感和抗逆力，同時亦支援學生和家長的情緒健康，避免悲劇重演。惟要實現讓學童「開心返學」的目標，家校必須合作，兩者缺一不可。

三層應急機制推展至高小生

為關注中學生精神健康問題，政府於2023年底設立中學三層應急機制，第一層，主要透過全校問卷調查等，及早識別、支援有較高自殺風險學生，並為其提供專業輔導、治療及其他協助；第二層以跨部門、跨專業及跨界別組織「校外支援網絡」支援有需要學校，提供「外援」處理跟進。第三層是中學校長可將「高自殺風險」的學生轉介醫管局精神科分流，屬緊急學生可獲優先跟進，即使被評估為非緊急亦可輪候精神科。而在今年《施政報告》中，政府亦將計劃推展至高小學生（小四至小六）。

學生出現精神健康問題，處理刻不容緩，不過最重要還是防患於未然。近年教育局推出「4Rs（休息、放鬆、人際關係、抗逆力）精神健康約章」（下稱4Rs），鼓勵各校大力推動，保持學生身心健康，因此不少學校從上課時間到活動安排，都希望實現提升學生幸福感、增強抗逆力及支援學生家長情緒等目標，使學生「開心返學」、「喜歡返學」不再只是口號。

開學周師生圍圈分享 「五感禮物」助放鬆

上月，佛教慈敬學校的學生剛度過了一個「幸福×魔法校園開學周」，活動旨在為學生建構幸福感，一連5天的活動包羅萬有，除了有開學周主題曲，全校學生每天均獲得一份五感（觸覺、視覺、味覺、聽覺、嗅覺）療癒魔法禮物，包括營養豐富的香蕉，透過觀察流沙美感而學習放鬆的Charming Top（流沙指尖陀螺），讓學生專注當下從而放鬆的小木魚，可作生活調劑的熒光筆，以及把玩時可釋放壓力的減壓唧唧枝豆。

開學周還有不少貫徹4Rs的活動，如學生和班主任一起圍圈分享、互相認識的「幸福Shall We Talk」（Relationship），以及讓學生製作幸福信物，在襟章寫上紓緩壓力的方法，或是對幸福校園的想像畫面（Relax）等。

午間自由活動 可競技可「躺平」

校長范秀琪說，學校一直以來十分重視學生身心健康，除了一年級不設考試外，校方於2016年開始已在下午以多元智能課堂代替常規課堂，包括體藝課程、STEAM活動、英語音樂劇、禪修活動，讓學生從活動中輕鬆學習。近年更力推4Rs，上學年開始設立「午休自由行」、「禪一禪」及導修時段，在導修時間中，學生可提早完成課業，回家後可有多些時間跟父母相處，提升親子關係；「禪一禪」則是指午休後、導修課前的3至5分鐘，由其中一名學生帶領大家閉上眼睛坐下，然後深呼吸，靜聽自己的呼吸聲，平靜心情。至於最受小朋友歡迎的「午休自由行」，則是半小時自由活動，學校在不同樓層安排各項活動，除球類，也有AI體感運動、棋類，甚至在有陽光照射到的室外空間放幾張沙灘椅，讓小朋友可以好好「hea」一下。除了關顧學生，學校同樣非常重視家長和教師的心理健康，如為教師舉辦「精神健康急救課程」，讓他們可及早發現自己或身邊人的需要；亦參與教育局的「正向家長運動」，讓家校同心同行，建立幸福校園，開拓學生走向健康的成長路。

學校致力建立幸福校園，范秀琪說：「高小學生會比較自我，特別是在網絡世界，有時會自己去解決問題，但若解決不來，便會形成更大的情緒問題。」她曾試過發現學生之間出現網絡欺凌，幸而教師發現，及時調解、平息，令她覺得成人更要與小朋友建立好互信關係，「在學校層面，一方面要教導學生善用網絡，要他們明白，即使在網絡世界說話，也要有同理心；另一方面希望家長與子女、老師與學生也有多些連繫、連結，讓小朋友出問題時，第一時間會懂得找老師或家長，而不是自己嘗試去解決，因為這有可能令問題擴大」。

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第574期]

相關字詞﹕佛教慈敬學校 三層應急機制 4Rs精神健康約章 情緒健康 Happy PaMa 教得樂 第574期

