副刊
好去處

旅遊

場地推介：寬闊專業球場 揮拍走動自如 黃竹坑9000平方呎場地 打球賞山景

【明報專訊】乘着匹克球熱潮，康文署今年初開放多個戶外羽毛球場，讓公眾免費體驗匹克球（bit.ly/3KpSwX8）；全港多區亦陸續有新的私營室內匹克球場開幕，各有特色！

常見的匹克球場地都是色彩繽紛，營造活力氛圍，黃竹坑新場「山•球館」卻反其道而行，場地選用沉穩的綠色，設有軟綿綿榻榻米，加上窗外透入的綠油油山景，讓人瞬間變得平靜。

面積約9000平方呎的山球館，有2個標準匹克球場及一個相等於標準場地一半的練習場地，針對不同球手需要。標準球場符合國際要求，球場四圍劃出寬闊的緩衝區，讓球手有足夠空間揮拍與走動；地板物料採用丙烯酸塗層，具足夠摩擦力，同時有良好彈性，增強球回彈的效果，讓打球體驗貼近實際比賽。而練習場設自動發球機，可調校發球高度、速度、方向，幫助球手練習。山•球館之後計劃舉辦專業賽事，下月將與Paws United Charity合辦慈善籌款賽。場內另有更衣室、淋浴間，亦有大電視可直播匹克球賽事。

試業期間，場地收費每小時400元，之後將有會員制，會員可享租場優惠，還可免費借用球拍及球；而非會員租用球拍每小時20元，初接觸的朋友可建立興趣後再入手裝備。山•球館旗下有10多名擁有本地匹克球教練牌照的教練，當中5、6人更獲國際認證，可為新手、專業玩家帶來不同程度的課堂。●

地址：黃竹坑業勤街39號Landmark South 9樓

查詢：IG@yama.pickleball_arena

荃灣親民新場免費借球拍

現時室內匹克球場多集中港島、九龍，新界區相對較少，上月鄰近愉景新城及南豐紗廠的商廈有新匹克球場啟用，方便荃灣區球友！佔地約3000平方呎的Pickledise，擁有一個標準大小的匹克球場地，樓底高，左右兩側緩衝區有足夠空間，相較之下場地兩端緩衝區雖略窄，但都有三四步闊的距離，足夠走動。場地顏色以深淺灰色配合白線，方便球手看清出界位，地板亦採用達比賽級別的物料，提供接近專業比賽的體驗。日間落地窗戶透入自然光，疲累時還可到露台休息，叉足電再打過，一大加分位。

除了練習對打，這裏亦適合個人訓練，設有自動發球機，可練習應對不同情况，精進球技，亦設敏捷梯練習腳法。新手想落場體驗，又沒有球拍，或者臨時想打球？在這裏租場同時會免費借出球拍與匹克球，降低打球門檻，隨時想打就打；場地亦會陸續舉行體驗班和恆常訓練班。Pickledise現正推出試業優惠，平日租場費用每小時最便宜僅需180元（早上7至11時），其餘時間收費每小時250至370元，周末及公眾假期另行收費。●

地址：荃灣大涌道18號國際企業中心3期

12樓1203至1204室

查詢：IG@Pickledise.hk

相關字詞﹕好去處

