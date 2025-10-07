前網球女將轉跑道開場推廣 尖沙嘴匹克球限時免費玩

近年匹克球快速崛起，它簡單易學，各年齡層都容易上手，因而使這股始於美國的運動熱潮吹至世界各地，更有望成為2032年布里斯本奧運的比賽項目之一。

底線抽擊像網球 網前細緻技巧如乒乓

匹克球宛如運動界的混血兒，集網球、乒乓球和羽毛球的特點於一身，Venise介紹，「它在底線抽擊很像網球，在網前時有人說它像乒乓球」，她解釋，在網前有時處理一些距離很近、球路很短的球，不止要反應快，還需如同打乒乓球一樣細緻的網前技巧；而在抽擊時的動作類似網球，擊球後球拍需順勢向前揮動（follow through），加強控球，並維持身體平衡。

不少人會將匹克球與網球相提並論，但接觸過兩項運動的Venise認為，兩者在網前處理手法不同，「打匹克球時大力不代表很厲害」，反而有時在網前多運用輕力擊球，調整球路、選出合適打法更有效。另外，匹克球比賽節奏較快，網球賽可能要打2至4小時，但匹克球賽可能30分鐘已結束。看Venise示範，一時退到底線抽擊，擊球後又瞬間回到網前迎擊，靈巧地在球場內走動，而熒光黃的球亦隨着兩邊球拍的推拉，時快時慢地彈跳，展現出場上緊湊的節奏。Venise說，「匹克球或許不像網球般要打3至4小時比賽，會大量出汗，要曬太陽，但參加高水平賽事都不輕鬆，尤其單打比賽需快速走動」，而且從初賽一直打到最後一回，球手一日內或需打10多場比賽，對體能是極大挑戰。

明快節奏突變慢很刺激

6年前，Venise在朋友介紹下接觸匹克球，「我很喜歡它清脆的擊球聲，而且場上節奏很快，突然又可變慢，很刺激，因而上癮」。年初她與拍檔創立Asia Aces Pickleball Academy（AAPA），在黃竹坑和數碼港開設室內匹克球場，近日她進一步將球場「搬」到尖沙嘴The One，而在10月19日The One與AAPA更推出匹克球免費體驗日，只要在網上預約或即場報名，毋須消費，就有機會免費參加體驗課程，詳情可留意The One社交平台公布。

不同球拍物料 適合不同球手

要全情投入匹克球運動，少不了專業的球拍和裝備。除了可在迪卡儂選購價錢較經濟實惠的球拍（每副球拍約$159至$549不等），來自墨爾本的匹克球運動用品品牌Pikpok Pickle，亦有在The One設期間限定店，帶來較高端的匹克球球拍、球袋、運動服飾等。Pikpok Pickle共同創辦人李佩貞指，品牌的球拍均獲美國匹克球協會（USAPA）認證，有3種不同的球拍表面，適合不同球手。力量型球手或女性球手追求更大力量，可選擇鈦合金的球面物料，「這個power paddle需打到一定程度，對球有較好的控制力才用，否則球一落到表面就會飛走」。用於防彈背心、保護手套等的高強度纖維Kevlar，質料堅固、耐磨損，相對耐用；而碳纖維物料則最大眾化，因較易操控適合新手或中階球手。除了球拍表面物料，手柄位都有不同長度，從5.5吋至最長6吋，因不少球手喜歡雙手握球拍，品牌特意推出偏長的手柄位。購買品牌的球拍，均附有專屬球拍套。●

The ONE X AAPA Pickleball Power-up!

參加方法：GLOW Rewards會員只要以電子貨幣在商場消費滿100元，即可免費體驗15分鐘匹克球；消費200元或以上可享50分鐘教練指導

日期：即日至11月7日

地點：尖沙嘴彌敦道100號The ONE UG2中庭

查詢：fb@The One

潮打匹克球

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

