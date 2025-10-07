明報新聞網
城門河畔賞靚景燒海鮮真「和」味

【明報專訊】想找一間充滿日本風情，還能欣賞靚景的日本餐廳？很多人會想起中環尖沙嘴的高級商廈，其實位於沙田城門河畔的火蓮花日本餐廳，一樣可以欣賞靚景。餐廳位於帝逸酒店28樓，全店採用日式簡約風格，散發雅致的氛圍。由於酒店位於城門河畔，透過落地玻璃更可俯瞰迷人的河景。

餐廳提供多款日本料理，包括壽喜燒、鍋物、刺身、壽司，其中最吸引眼球的莫過於燒烤美食，亮點當然是燒海鮮！「龍蝦盛合」及「活貝盛合」兩款拼盤，各包含5款海鮮。兩款均有生蠔、海蜆、荷蘭活藍青口及鮑魚；不同的是，「龍蝦盛合」有加拿大龍蝦，而「活貝盛合」則有扇貝。單點燒海鮮亦有多種選擇，甲羅燒味噌釀蟹蓋、日本生蠔（每隻$38）及海虎蝦（每隻$65）等均大受歡迎。客人可選擇由店員在桌邊即席燒烤，或請廚師即叫即製，甚至親自在桌上用電爐燒烤，當然，親自動手更添趣味，更有儀式感。「食肉獸」亦有熊本A4級黑毛和牛肋肉眼、厚切牛舌及長崎香草雞腿肉等選擇。

日式料理外，餐廳還供應多款洋食及中華料理，當中不乏現時流行元素，例如近年在日式café大熱的原條鰻魚蛋包飯。鬆軟的蛋包飯上鋪上原條鰻魚，分量十足。同時也將經典菜式升級，例如將平民的麻婆豆腐，升級成龍蝦麻婆京都絹豆腐，爽彈的龍蝦肉配搭嫩滑豆腐，麻辣味香口誘人。●

火蓮花日本餐廳

地址：沙田源康街1號帝逸酒店28樓

查詢：2633 0881

