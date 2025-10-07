明報新聞網
副刊
旅遊

快閃全球最大室內滑雪場 深圳享460米俯衝快感

【明報專訊】對身處華南地區的香港人來說，要享受滑雪樂並不容易，只能等待冬季花上幾小時機程與車程，才能到東北、日本、韓國等地感受一滑而下的快感。不過，隨着號稱全球最大室內滑雪場的深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟開幕，大家就可以隨時滑雪。由深圳灣口岸乘的士或網約車，大約半小時車程便可到滑雪場，加上配套完善，幾乎兩手揈揈就可以出發，無論是滑雪愛好者抑或新手，都是一個便捷的選擇。

不過，滑雪場剛開幕，又適逢國慶和中秋內地長假，場內難免人山人海，想玩得暢快，最好避開熱門日子。

深圳華發冰雪熱雪奇蹟（下稱華發）位於前海冰雪世界商場內，上周開幕首天，記者已見一些滑雪愛好者背着私人滑雪板和裝備從深圳灣口岸過關，為的是第一時間體驗這個號稱全球最大室內滑雪場的速度和設施。

雪道最大垂直落差達83米

以往不少港人都喜歡到深圳觀瀾湖卡魯冰雪世界及世界之窗阿爾卑斯冰雪世界，又或廣州的熱雪奇蹟等室內滑雪場練習滑雪。不過，論規模，還是華發佔優。華發建築面積達10萬平方米，相當於14個標準足球場，擁有5條國際滑雪聯合會（FIS）認證的賽事級雪道，最大垂直落差達83米（相當於30層樓的高

度），最長單條雪道達463米。而場內分別設有2條及5條運載滑雪者到達高處的吊椅索道和魔氈（雪場電梯）。

「魔氈」速度快 不設扶手要留神

滑雪區內，由左至右的雪道分別為初級道、初中級道、中級道及高級道，而另一面則是專為雙板初學者而設的初學者道，以及預計即將於11月開放、面積達4000平方米的娛雪區。由於雪道長，入場者需乘搭魔氈登上雪道起點，而4人吊椅索道僅限高級道及中級道滑雪人士使用。記者從地面乘搭魔氈到達長度為172米的初級道滑雪起點，全程需時約5分鐘，魔氈速度快又不設扶手，乘搭時需格外留神。官方稱場內採用第6代分佈式造雪技術，模擬天然降雪的「冰晶成長」過程，使雪質更細膩，質感更接近真雪。開幕日所見，雪地的確非常雪白，亦未有出現結冰（過硬）或濕黏狀態。有到過內地其他室內滑雪場的玩家表示，這裏雪質軟硬適中，類似雪粉狀，滑起來十分舒適順暢。現場亦設有臨時雪板存放區，以及提供氣壓噴槍和刷子等工具的雪板調整清雪區，方便滑雪人士整理雪具。

提供滑雪裝備 初學宜自備護具

作為滑雪新手，出發前自然最關心要有什麼準備，場內對零經驗或初學者又有哪些支援？記者所見，場內有提供滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板（單板或雙板）及滑雪杖（雙板）；滑雪者只需準備防水手套及保暖長襪便可。

室內溫度為-6℃，記者試穿整套防水拉鏈滑雪外套及防水褲，保暖及防水度均合格，而外套配有兩個魔術貼口袋，方便放置手機、雪卡（入場證）等小物。順帶一提，由於滑雪區以外屬於「暖區」，冷氣不算太強勁，加上滑雪是一項使用全身肌肉的運動，練習不久後，已大汗淋漓，故建議大家帶一條小毛巾，出汗後記緊抹乾，避免着涼。在滑雪服下，可穿一條彈性良好的貼身運動褲，再加薄身上衣便足夠，毋須穿得太臃腫。至於初學者怕受傷的話，也可自行配備護臀、護膝等用具。若帶漏了，也不用擔心，因為冰雪世界內設有多間滑雪用品專門店，入場前可以補購。

付費預約教練 或免費公開課學基本功

滑雪場設有駐場教練，他們都是經官方考核的合資格教練，教授語言包括粵、普、英語。想找合適教練，可提前於網上預約，於官方微信小程序內選擇上課日期、時間及指定教練，如臨場想找教練的話，亦可即時於儲物櫃D區對面的訓練中心前台申請，不過教練就隨機分配。駐場教學1對1收費，1小時每位600人民幣（約658港元）起；小組教授，1對3至5人，1小時每位300人民幣（約328港元）起。若不想額外付費，亦可於指定時間，參與每日約5場30分鐘的「全民滑雪公開課」免費教學，由教練在滑雪區平地上教授基本技巧。至於專業滑雪者想進一步增進技巧，可參加華發滑雪學校課程，以及加入可享專屬私人休息及觀景空間的超雪薈Club等，享受VIP級滑雪體驗。

妥善保存雪卡 方便出入借還用品

入場前，大家先憑取票串碼和回鄉卡到雪場入口旁的自助取卡機，或票務窗口換取「雪卡」。由於進場、離場、進出相應雪道，以及借還物品均需使用雪卡，因此必須妥善保存，如遺失須按現場費用公告補錢。入閘後可到雪鞋及雪服租賃區拿取所需用品。單板和雙板所穿的雪鞋款式不一樣，初學者建議先玩雙板，要留意雪鞋尺碼跟大家平常穿的略有不同，必須試到合適為止。

接着，大家可以到儲物櫃及更衣室區換好裝備。儲物櫃要經微信小程序掃碼，填寫電話後（可輸入香港電話號碼），櫃門會自動開啟，並收取20人民幣（約22港元）按金，中途可多次開櫃，確認退櫃後便會退回按金。儲物櫃旁設獨立更衣間，空間寬敞，但只有20個，人多的話便要排隊，記者建議大家可預先穿上貼身運動褲及薄身上衣，那便可直接換鞋及穿上雪裝，毋須排隊。

若在場內肚餓或想休息一下，可以在滑雪區出入口旁的唯一餐廳「九龍茶記」醫肚，餐廳主要提供港式美食，包括蒸炒小菜、燒鵝、多士小食等。餐廳對面亦有飲品售賣機及滑雪用品小店，出售簡單用具如防水手套、佩戴在膝蓋及臂部的防撞毛公仔等。●

●小貼士

防水手套保暖襪必備

必須自備用品：

．防水手套

．保暖長襪，建議及膝厚運動襪或滑雪襪，以保護小腿

建議自備用品：

．貼身排汗保暖內衣

．護目鏡防眩光及保護眼睛免受冷風刺激

．面罩/魔術頭巾，保護頸部和面部

．初學者宜配備護臀、護膝等護具

●旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.09港元

華發冰雪熱雪奇蹟

開放時間：上午10:00至晚上10:00（晚上8:00停止入場）

票價：348人民幣（約380港元）起，華發採實名制購買，建議至少提前一天經官方微信小程序，或在旅遊平台購票

地址：深圳市寶安區沙井南環路前海冰雪世界

交通：

˙深圳灣口岸乘的士或網約車，車程約30分鐘

˙深圳地鐵20號線會展城站D出口

˙跨境巴士（環島中港通）直達，單程$55起、雙程$85起

優惠：

1.環島中港通的「滑雪+車票」優惠套票，即日至12月31日$420起（單程車票連初級道3小時滑雪票），可於指定門市或官網bit.ly/4pOCDcL購買

2.即日至10月31日，可於WeChat Pay HK「優惠專區」進入「環島中港通」小程序，以9折購買滑雪場門票及往返香港與滑雪場的直通巴車票。數量有限，售完即止

文：顏燕雯

模特兒：Sindy

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

