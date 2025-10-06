明報新聞網
副刊
人生下半場

健康

健康點滴：定期婦科檢查 防癌魔偷襲

【明報專訊】乳癌和子宮頸癌是威脅香港女性健康的兩大殺手。儘管大家的關注日益提升，但女性接受癌症篩查的比例仍然偏低。有調查指，只有約四成香港女性曾接受子宮頸癌篩查，遠低於世界衛生組織建議的70%覆蓋率標準。一般來說，篩查不僅能及早發現癌前病變，更是提升治癒率、降低死亡風險的關鍵。

香港每14婦女 1人75歲前患乳癌

香港癌症資料統計中心數據顯示，2022年有5182宗乳癌新症，平均每14名婦女中便有1人在75歲前罹患乳癌。過去30年間，乳癌發病率每年上升約2%，近10年更加速至2.4%，是本港女性第三大致命癌症。2023年佔女性癌症死亡人數13.1%。其年輕化趨勢亦見顯著，40歲以下患者數目持續增加，有年輕患者不足20歲。

另外，子宮頸癌在女性常見癌症中排名第九，近年新確診數字更迅速上升，以2022年為例，錄得522宗新症，較2011年增加逾三成。令人擔憂的是，逾四成患者確診時已屬晚期，嚴重削弱治療成效。

乳房X光造影助及早診斷

乳房X光造影是目前較常用的乳癌篩查方法，應用於政府推行的乳癌篩查先導計劃，協助及早診斷：在7785名接受篩查的婦女中，發現68宗乳癌確診個案，當中97%為早期（第二期或以下），有助提升治療成功率。數據顯示，早期乳癌（第一期）5年存活率近乎100%，相比之下第四期患者僅約三成。可見及時發現乳癌不僅能提高存活機會，更讓患者有機會選擇較溫和的治療，如保留乳房手術，維持生活質素。

柏氏抹片揪出癌前病變

子宮頸癌是少數通過篩查能有效預防的癌症。女性定期接受柏氏抹片檢查，可以在癌前病變階段檢測異常細胞，及時治療避免演變成癌症。持續定期接受篩查的婦女，子宮頸癌死亡風險更可降低九成。

香港現時除了傳統的抹片檢查外，坊間亦提供HPV自我採檢服務，靈敏度與醫護人員採樣相若，同時重視私隱，讓婦女可彈性選擇。臨牀數據顯示，第一期子宮頸癌患者5年存活率逾九成，而晚期患者（第四期）僅不足兩成，突顯早期篩查的重要。

34%女性怕痛 不願接受篩查

根據羅氏診斷（Roche Diagnostics）2024年亞太區女性健康調查發現，香港女性不願接受癌症篩查常見原因包括：害怕檢查帶來痛楚（34%）、認為自己沒有健康問題（18 %），以及工作太忙（17 %）。然而，柏氏抹片檢查只需數分鐘，大多數只會感到輕微不適，類似經痛感。乳房X光造影需將乳房輕壓，但過程短暫，現代醫療設備亦已大幅減輕不適。

癌症早期多無明顯症狀，即使沒有不適都應該定期檢查，絕不可等有病徵才行動。香港有完善的社區篩查服務，例如樂妍站，是地區康健網絡服務點，為符合資格婦女提供以預防為本的個人化基層醫療服務，基本服務每次收費介乎80至250元，須先到地區康健中心/站登記成為會員。

乳癌與子宮頸癌並非遙不可及的威脅，及時篩查是守護女性健康的最重要基石。透過定期篩查，及早發現異常及接受治療，大幅提升治癒機會與存活率。把篩查當作定期健康管理，不要讓癌症偷走你的健康，為自己和家人守護美好的未來。

文：陳卓盈

（深水埗地區康健中心護理統籌主任）

