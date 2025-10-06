辟穀斷食藏雙面刃 少吃慢食更利瘦身

辟穀是道家一種養生方式，《莊子．逍遙遊》云：「不食五穀，吸風飲露。」透過修煉，使體內真氣充盈，沒有飢餓感。道家辟穀與其他宗教一樣，有相應的修行方式，例如基督教有禁食禱告，佛教有過午不食，伊斯蘭教有齋戒月等，都是暫時停止進食。宗教斷食通常結合靈性修行，而坊間流行其他斷食法，如168斷食（一天內16小時禁食，食物集中在8小時內吃完）、52斷食（一周中維持5天正常飲食，2天降低熱量攝取）等，則以減重、改善健康為主。

患肝、腎、心血管病 不宜斷食

無論你因為宗教或健康原因考慮斷食，首先必須知道，斷食並非人人合適，嬰幼童、青少年、貧血和瘦削人士、孕婦或哺乳中婦女、厭食症患者，或患有肝、腎、心血管或消化系統疾病者，又或獨居者及長者等都不宜。

若現時沒有重病，只屬超重或肥胖，或處於亞健康狀態的成年人，斷食一天半天清清腸胃亦無妨，不過還是建議先諮詢醫生，評估或檢查身體狀况，並且與家人有充分溝通才實行。

斷食不妨由最簡單方法開始，例如全日只吃正常分量的3餐，其餘時間只喝清水，不吃零食，然後循序漸進，逐步延長空腹時間。

早年我有一次感到胃脹不適，試過斷食兩天，只喝清水及吃少許蘋果，因為自覺體力不如平日，其間終日在家休息，安全至上。兩天後，感到精神狀况並無異樣，身體頗為輕鬆。其後逐步恢復進食，由流質食物例如稀粥、清湯、果汁等開始，過了一段時間後才回復到正常飲食。這次體驗，沒有服食任何藥物，只是給時間讓腸胃充分休息，感覺很舒服。

之後，有朋友舉辦「無為禪修辟穀營」，將辟穀與禪修聯在一起，我出於好奇參加過一次。那段經歷感覺着實不錯，長了見識，一群人遠離繁囂鬧市，聚在一起洗滌心靈，釋放壓力，禪修之中渾忘飢餓，身心受益。全程有專人指導，悉心照顧，十分放心。不過一般這類活動都有收費，是否值得見仁見智。

適當斷食 降「四高」增免疫力

科學上很多研究，證明適當斷食對健康有很多好處，例如可以降低四高（高血壓、高血糖、高血脂與高尿酸 ），減輕體重，預防癌症，改善腸道菌群，啟動細胞自噬功能，增強身體免疫能力，甚至可以延年益壽。然而，我認為，千萬別奢望斷食能夠逆轉所有疾病，生病必須馬上求診，俗語有話病向淺中醫。即使斷食真的可以改善健康，也非一朝一夕可以做到，還是應該務實一點，不要心存僥倖。

復食逐漸調校食物攝取量

實行斷食有一定風險。斷食中如果出現頭昏、腳軟、身體無故出汗等現象，應該要立即停止，並且告訴身邊陪伴的人，迅速處理。復食安排絕對不能馬虎，必須讓腸胃機能慢慢適應，逐漸調校食物的攝取量，切忌操之過急。中醫強調每個人體質都不一樣，有些人較容易適應飲食習慣的重大改變，有些人身體或會很大反應，例如突然頭昏腦脹、全身冒汗、飢餓感強烈，甚至胃痛等，因此要量力而為，勿太勉強。

原則上我認同適當斷食有益身心，可以保健養生，不過實行起來有一定難度。民以食為天，享受飲食乃人之本能，《禮記．禮運》云：「飲食男女，人之大欲存焉。」限制口腹之慾，似乎違反自然。中醫學又會有什麼見解呢？

不少動物都有冬眠習性，躲藏起來度過嚴冬，其間停止進食，待至驚蟄之後才漸漸恢復生機，這是自然界現象，也是生物斷食行為的典型例子。人與自然為一體。遠古時代資源匱乏，或受環境所限，人類因而有斷食行為。不過時移世易，現時發達社會物質豐富，已毋須斷食避寒。可是物質太豐富又構成另一隱患，就是病從口入，衍生很多嚴重疾病，例如肥胖、四高、中風、心臟病等，歸根究柢，就是吃喝過多，運動太少。所以偶爾適當斷食，讓人體趁機修復，減磅去脂，同時多做運動，確保肌肉不會流失，對健康當然有好處。

斷食期間喝茶啡傷腸胃

但凡事過猶不及，斷食如罔顧身體承受能力就是自殘，極不可取。中醫強調中庸之道，因此斷食不能過度。另外，有人說斷食期間可以喝茶和黑咖啡，從中醫角度來說空腹喝茶或黑咖啡都會傷及腸胃，還有咖啡因的副作用更是毋庸多說。很多斷食方法都建議不吃早餐，傳統中醫卻強調早餐非常重要，中醫經絡學說認為早上7至9時胃經當旺，我就是在這時候享用早飯，因為米飯滋養脾胃，當然不用吃太多。順帶一提，臨牀上我發覺經常不吃早餐的病人，比較容易有膽結石或膽囊炎。

現時最惹人關注的常見病肥胖症，有人想到斷食減肥去脂。我認為最重要還是從根本上改變不良飲食習慣，這才是治本之道。我早前撰文〈識飲識食 樂活80歲 細嚼緩衰老 三餐飯七分飽 〉（link.mingpao.com/85168.htm）主張少吃養生，飯吃七分飽，一日2至3餐已非常足夠。

「1410」多菜少肉少飯 運動減重

中醫認為人體胃納要留有空間讓其運轉食糜（chyme），所以不能吃得太飽。《黃帝內經．素問》說：「飲食自倍，腸胃乃傷。」民間俗諺曰：「少食多滋味，多食壞肚皮。」中醫及民間智慧如出一轍，提倡少食養生，多食傷身。我實在無法認同斷食過後可以盡情吃喝，全無限制的說法。

明代龔廷賢《攝養詩》云：「食惟半飽無兼味。」指出飲食半飽根本已經足夠。我有學生想到活學活用，於是無論外出用膳還是在家用餐，經常只吃一半便停下來，飲品也如是，行之經年，除了過胖的體重穩步下降之外，身體檢查也證實了多項生理指標均有顯著改善。

我有學生因為體重超標而實行1410斷食法（一天在10小時內進食，並有14小時禁食）：晚上8時前進食，多菜少肉少飯；翌日早上約10時（9至11時脾經當旺，脾胃互為表裏）吃正常分量早餐（以粥或飯為主），午餐多菜少肉，偶爾戒吃飯；3餐食物也是比較清淡，其餘時間戒吃。他在家工作，平日有恆常運動，數周後體重減約5公斤，精神也不錯。這是糅合中醫理論的一種斷食方法，大家或可參考。

狼吞虎嚥 致脾胃消化功能低下

我一向主張飲食簡樸清淡，不饞嘴，就是健康養生之道。煎炸、肥濃、生冷、冰凍之物一律與我無緣，喜慶飲宴時偶或微呷一兩口汽水，隨緣助興，最重要滿懷喜悅，與眾同歡，無傷大雅。

還有一點非常重要，就是一定要養成慢咽細嚼的習慣，這也是我的一貫主張。研究證明慢咽細嚼對健康大有好處，尤其是在控制體重方面，進食速度放慢可以令飽腹感及時傳達腦部，避免飲食過量。可惜大多數人由於種種原因食無定時，飲食毫無節制，狼吞虎嚥，使脾胃消化功能低下，以致身體虛胖腫脹，這情况臨牀上極為常見。

斷食方法各有利弊，沒有一種可以適合所有人，因為每個人的狀况都不同，正如中醫治病，必須辨證論治一樣，因應具體情况對症下藥，功效才會顯著。

與其斷食，不如少食，何妨一試？

■何樹勛

中醫何樹勛行醫超過半世紀，踏進耄耋之年，繼續忙診症、做義工、打籃球、唱歌玩樂。親自執筆分享下半場樂活養生良方。

文：何樹勛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

