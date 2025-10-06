明報新聞網
醫學滿東華：超聲波安全準確診斷

【明報專訊】超聲波診斷在婦產科中舉足輕重。婦產科醫生旁邊都有一部超聲波，能在短時間內協助醫生準確診斷，亦可即時把影像打印出來，使病人更能了解後續治療。

婦產科醫生除了面對各種婦科疾病，也會照顧懷孕婦女的需要。超聲波在醫學診斷中之所以重要，其中一個原因是它沒有輻射，對人體和胎兒沒有傷害。即使重複檢查，也毋須擔心輻射可能帶來的副作用。

毋須擔心輻射顯影劑

婦產科醫生常用的超聲波包括腹部探頭和陰道探頭，相比腹部探頭，陰道超聲波在婦科診斷上能提供更高質素影像。根據物理學原理，當探頭接近檢查的器官，在相同能量輸出情况下，陰道探頭可提供更高解像度的影像。當需要較細緻的檢查，例如子宮內膜厚度或卵巢囊腫病變時，陰道探頭便能發揮極大作用。

此外，相對其他醫學診斷設施，例如電腦掃描和磁力共振，超聲波檢查所需的準備較為簡單。病人不需要接受靜脈注射或顯影注射，可以減低藥物帶來的副作用和不適，亦能將醫療成本減低，使服務更大眾化。

另外，超聲波屬於動態造影系統，例如當病人患上盆腔炎，透過放置陰道探頭於盆腔位置，可以準確診斷病理位置，判斷與疼痛是否脗合。這對於診斷某些病症，例如盆腔炎和子宮內膜異位症都有莫大幫助。尤其在病人可能需要手術前評估，這種診斷方式能協助醫生更準確判斷，決定手術傷口位置和大小，提升病人接受微創手術的機率，減少手術風險和疼痛，加快復元速度。

事實上，超聲波在其他醫學專科，例如乳房外科、心臟科或腸胃科亦常用；但其他專科通常由放射科醫生操作。婦產科醫生在接受專科訓練時，同時接受產科和婦科超聲波診斷培訓，能夠為病人提供一站式診斷和治療，減少輪候時間，幫助病人更快獲得合適治療。

若你需要接受婦科診斷與治療，看到超聲波毋須害怕，因為這是非常安全且準確的檢查方式，不會對身體造成副作用。隨着科技進步，超聲波解像度大幅提升，再加上3D影像質素技術與軟體改進，期待超聲波診斷在婦產科臨牀上扮演更重要的角色。

文：董志偉

（東華三院譚鑑標李慧翹醫療中心（北角）婦產科專科醫生）

