兒言自得：殘障學生可以讀醫嗎？

【明報專訊】中學文憑試（DSE）放了榜，大部分「狀元」或「尖子」都說要讀醫。朋友老李的兒子小李是應屆考生，他考試成績一向名列前茅，雖不是DSE狀元，但成績肯定在尖子之列，足夠入讀醫學院有餘。但問題來了，小李出生時是早產兒，曾短暫缺氧，腦神經受傷患了痙攣型雙邊腦性麻痹（spastic diplegic cerebral palsy），這是一個影響四肢活動能力的腦神經病變，其中下肢受影響程度又比上肢嚴重。小李雙手書寫活動能力大致沒問題，但不良於行，也不能久站。他肢體雖有殘障，卻聰明好學，父母一向希望他上大學會揀選文商電腦等科目，但他可能因為自小就不時進出醫院，與醫護結下不解緣，立志長大後當醫生，DSE放榜後堅持選醫科為第一志願。老李夫婦不忍拂逆兒子，但對他能否成為醫生始終有許多疑慮，問我：「殘障學生真的可以讀醫嗎？」
表面上，老李夫婦的問題根本不是問題，因為官式答案肯定是「當然可以」——為什麼不呢？大學學位分配首重公平（equity）；先不說要包容扶持弱勢社群的affirmative action（平權行動），醫學院取錄新生，一向重視學生成績，從來沒有明文規定殘障學生不能入讀，沒有任何理據把這些學子摒諸門外，否則是徹頭徹尾的歧視，於理不合。
現實世界中有不少殘障醫生的例子。各地都有很成功的輪椅醫生、弱視或聽障醫生、閱寫障礙或其他學習障礙的醫生，他們在不同醫學領域大展所長，有些更成為名醫和醫學教授。
可是，社會始終對殘障人士有隱性偏見。醫學院收生時，收生委員可能因擔心殘障學生應付不了繁重的醫學課程，加上傳統教學醫院無障礙設施不足，不願收錄這類學生；社會人士也可能覺得醫科學位僧多粥少，要是醫科生因為肢體殘疾當不成醫生，那是白白浪費了社會資源。還是收錄健全學生較為穩妥。
學校設施配合 同學師長家人支持
事實上，醫學院亦須了解到學院收錄殘障學生，便有責任培育他們成才，不能讓殘障成為他們的學習障礙。記得多年前我們曾經收錄一名輪椅醫學生，也曾經歷許多考慮和預備工作。我們先通過面談，肯定他讀醫行醫的決心和恆心，報讀醫科不是未經深思熟慮的一時衝動。收錄後，為了讓他在無障礙環境下就讀，我們特別委派專人陪他到醫學院和教學醫院走了一圈，在他授意下改善無障礙設施。其實，作為政府資助的教育機構，這些設施本來就應該完備，只是沒需要時不急着張羅，有需要時才「臨急抱佛腳」。最難得的是，醫院的高度配合，把入口前面的車路也重新平整，方便學生的輪椅出入。我們的骨科部門更為該學生設計特別器械，幫助他站起來從事需直立才方便的學習，例如解剖。更委派一名博士生以該學生作為研究專例，給他提供輔助。學生所屬的書院也在宿舍為他安排了空間較大的房間，方便他輪椅進出和拉筋等活動。當然。學生本人的意志和堅毅，是他成功之本，其他同學的合作和支援，也給了他不少幫助。
輪椅學生，每次考試成績都不錯，終於成功成為了輪椅醫生。所以我給老李的答案是：「絕對可以！不過小李本人的恆心，醫學院、醫院，以及大學的配合，同學、師長和家人的支持也很重要！」
文：霍泰輝（兒科專科醫生）
（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）
