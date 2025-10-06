兒言自得：殘障學生可以讀醫嗎？

表面上，老李夫婦的問題根本不是問題，因為官式答案肯定是「當然可以」——為什麼不呢？大學學位分配首重公平（equity）；先不說要包容扶持弱勢社群的affirmative action（平權行動），醫學院取錄新生，一向重視學生成績，從來沒有明文規定殘障學生不能入讀，沒有任何理據把這些學子摒諸門外，否則是徹頭徹尾的歧視，於理不合。

現實世界中有不少殘障醫生的例子。各地都有很成功的輪椅醫生、弱視或聽障醫生、閱寫障礙或其他學習障礙的醫生，他們在不同醫學領域大展所長，有些更成為名醫和醫學教授。

可是，社會始終對殘障人士有隱性偏見。醫學院收生時，收生委員可能因擔心殘障學生應付不了繁重的醫學課程，加上傳統教學醫院無障礙設施不足，不願收錄這類學生；社會人士也可能覺得醫科學位僧多粥少，要是醫科生因為肢體殘疾當不成醫生，那是白白浪費了社會資源。還是收錄健全學生較為穩妥。

學校設施配合 同學師長家人支持

事實上，醫學院亦須了解到學院收錄殘障學生，便有責任培育他們成才，不能讓殘障成為他們的學習障礙。記得多年前我們曾經收錄一名輪椅醫學生，也曾經歷許多考慮和預備工作。我們先通過面談，肯定他讀醫行醫的決心和恆心，報讀醫科不是未經深思熟慮的一時衝動。收錄後，為了讓他在無障礙環境下就讀，我們特別委派專人陪他到醫學院和教學醫院走了一圈，在他授意下改善無障礙設施。其實，作為政府資助的教育機構，這些設施本來就應該完備，只是沒需要時不急着張羅，有需要時才「臨急抱佛腳」。最難得的是，醫院的高度配合，把入口前面的車路也重新平整，方便學生的輪椅出入。我們的骨科部門更為該學生設計特別器械，幫助他站起來從事需直立才方便的學習，例如解剖。更委派一名博士生以該學生作為研究專例，給他提供輔助。學生所屬的書院也在宿舍為他安排了空間較大的房間，方便他輪椅進出和拉筋等活動。當然。學生本人的意志和堅毅，是他成功之本，其他同學的合作和支援，也給了他不少幫助。

輪椅學生，每次考試成績都不錯，終於成功成為了輪椅醫生。所以我給老李的答案是：「絕對可以！不過小李本人的恆心，醫學院、醫院，以及大學的配合，同學、師長和家人的支持也很重要！」

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）