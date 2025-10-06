明報新聞網
首選治療：RCRSP首選運動治療

【明報專訊】運動是RCRSP臨牀指引的首選治療。相較其他非手術療法如類固醇注射、高濃度血小板血漿注射（PRP）、手法治療等，運動具有力證據支持。2022年一篇文憲歸納運動治療RCRSP的機制如下：

．生物力學：運動強化肩袖肌群，提升肩關節穩定，優化動作模式，減輕受損組織壓力

．疼痛調節：運動影響中樞及周邊神經系統的疼痛處理，透過神經生理改變減輕痛楚

．組織適應：運動強化並重塑肌腱，提升組織韌性，促進康復

．心理效益：運動增強自我效能，減少動作恐懼，提升心理健康，進一步緩解疼痛

多種運動類型，如阻力訓練、動作控制訓練、拉筋運動等，對RCRSP療效無明顯差異。運動計劃應根據患者能力、目標及可用設備而設計，每名患者的運動方案可能不一。例如，一名年輕RCRSP投擲運動員，習慣每周4至5次健身房阻力訓練，可設計高強度阻力訓練計劃以提高配合度，提升療效。反之，對運動量低的患者，則適合從低強度、免器械的運動開始，以符合患者能力。

RCRSP患者做肩部運動時常感疼痛，研究顯示，適度疼痛訓練可改善短期復康效果。臨牀上通常允許訓練時疼痛達3/10分（或患者可接受的程度，有些研究容許到5/10分疼痛），並根據次日反應調整強度。須注意，疼痛誇大傾向（pain catastrophizing）患者作疼痛訓練可能適得其反。患者運動前應諮詢物理治療師，透過調整運動強度、形式、動作幅度、節奏等，以減輕運動時的疼痛；在治療中嘗試不同動作，找出最適合的訓練方案。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

