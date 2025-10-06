明報新聞網
副刊
健康

俠醫仁心：由破地獄到上天堂（一）

【明報專訊】由《雙星報喜》、《摩登保鑣》、《雞同鴨講》到《神算》，許冠文（Michael）開創香港喜劇的先河。

Michael畢業於喇沙書院和中文大學聯合書院，是我的雙重師兄。他的喜劇陪伴不少上世紀七八十年代香港人成長。每次看Michael的電影，我都會期待笑中有淚的亮點。然而《破．地獄》的Michael演活了一個為死人超度的喃嘸師傅，對觀眾來說除了帶來驚喜以外，亦令人深思生者和死者之間的關係。

從「中大醫學院教授」、「腫瘤學界巨人」、「初創公司老闆」到「電視節目主持」，莫樹錦（Tony）絕對是醫學界最成功的「跨界別」代表。腫瘤科照顧的病人大部分患上中晚期癌症，Tony可算是見盡生死。生死教育是醫學院的重要課題，我相信醫學生不能只從書本裏學習面對病人的生死。因緣際會，促成我們3人的分享講座「醫生與笑匠談生死」，希望為醫學生帶來不一樣的醫學人文教育。

人為何要死亡？

Michael在開場時說，信仰能夠幫助人們理解人生的意義。我是天主教徒，相信如《聖經》所載，死亡是上天堂得永生的必經之路。而從個人思考和人類總體的宏觀角度來看，我認為人要死才會令生命有意義，因為知道生命有限，人才會用最大的努力或最好的心情去做想做的事。生命一開始就步向死亡，死亡並不可怕，Michael分享在拍攝《破．地獄》後對生命的理解，「人生就好像一個旅程，重點在於欣賞沿途風景」。與其思考何時下車，不如盡量享受這趟人生旅程。Michael亦說，假若沿途風景已不再有意義，那就可能是死亡的開始！

醫生為家屬「破地獄」

外科經常面對生死，我記得第一次面對死亡，是在剛入行5個月時醫治一名非常不幸的女孩，她在街上遇到一個精神病患者無差別攻擊，用刀刺傷肺和腹部，到達急症室時已大量出血，即時被送上手術室，經外科跨部門團隊盡力搶救，仍然返魂乏術。我當時是一名初出茅廬的外科醫生，服務小兒外科部，萬料不到要處理複雜的創傷急症，心情久久未能平復。除了因為年幼病人失救而感到沮喪外，更會常常自我反省有沒有做得更好的地方！

2001年當我完成外科培訓，獲得專科資格時，前輩們都說我取得「license to kill」；自己卻時常努力思考，怎樣才能把專業資格變為「license to heal」。外科醫生有時候為了免除患上絕症病人的痛苦，鼓起勇氣為他們作出艱難的決定；如在緊急手術中發現大部分小腸和大腸因血管栓塞而壞死，從醫學角度來說病人生存機會渺茫，外科醫生在無可奈何的情况下只好「open and close」。每次遇上這情况，我心中都會糾結，反覆自問還有什麼可以做去幫助病人！我們一個「open and close」的決定，等同向病人發出死亡證。

累積30多年經驗後，我漸漸掌握與病人和家屬同行面對死亡。然而兩年前當自己身分對調，成為家屬面對父親的離世時，除了感受到對父親離世那種依依不捨外，「反覆自問作為醫生的我，還有什麼可以做去拯救父親」的心情再次湧現。要放下自己悲痛的心情，比幫他人紓緩悲痛更困難。醫生一般以理性和專業角度安撫病人家屬，但在自己面對父親死亡時，會否能醫不自醫？我相信良好的醫患關係建基於信任，所以我把父親的治療交給我最信賴的同事。

父親的離世亦令我反思，雖然我已累積30多年行醫經驗，照顧病人和家屬能以更客觀角度解釋病情，但不能因見慣生死而變得麻木，因醫生是病人唯一的希望，如醫生因麻木而變得消極，患者便會失去希望。「不止死人需要破地獄，在生的人都要破地獄，在生的人都有好多地獄。」醫生除了照顧臨終病人外，亦要為家屬「破地獄」，清楚解釋病情發展和為他們在心理上作好準備。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

