認知行為治療3個月 擺脫20載失眠困擾

【明報專訊】嘉寶的人生坎坷得像電視劇本，自小受母親虐待及苛索金錢，一直困擾着「媽媽為何那麼憎我！」她患上嚴重抑鬱症，失眠20載，最嚴重時7天7夜無法入眠。以為自己會被精神病及失眠纏繞一世，今年參加了賽馬會樂眠無憂計劃，經過3個月認知行為治療，20多年首嘗毋須服安眠藥可自然入眠的幸福。

嘉寶自小飽受母親虐待，經常被掌摑，扯頭髮，拉去後樓梯罰企，甚至脫剩內衣褲推出冷巷虐打。長大後，母親則不斷向她苛索金錢，她16歲開始養家，母親要求她交出全份糧，她月付20,000元家用，母親還說不夠。

「我不斷問自己，為何她那麼憎恨我？為何別人父母對子女那麼好？我的母親為何不是？連病了也不帶我看醫生，我又沒有做錯事，我真的找不到答案。」嘉寶說。

自小受母虐待 患抑鬱嚴重失眠

嘉寶約40歲開始失眠，且暴瘦了30磅，查了很久才知患上抑鬱症，最嚴重時連續7天無法入眠，累得站也站不穩。她同時服用精神科藥物及安眠藥，但仍然無法入睡，絕望時試過一次過吃4粒安眠藥。

10多年前嘉寶要動手術，才在親戚口中驚悉母親不是生母。「1960年代，我被賣了給養母，至今都不知親生父母是誰，而出世紙是寫着養父母名字。」嘉寶低頭說。協助嘉寶尋親的義工說，她的眼睛不似中國人，建議她檢驗基因以查證血統，最終證實她是俄羅斯、荷蘭及越南混血兒，也確證了「母親」不是生母，真相令嘉寶轉好的情緒病再惡化。

心理輔導學會放下 自然入睡

嘉寶以為情緒病及失眠會一世困擾她，直至今年5月經朋友認識賽馬會樂眠無憂計劃，遇上了她口中的天使，中大精神科學系臨牀心理學家辛蔚嫺。辛蔚嫺為她做心理輔導，又教她睡前做呼吸運動放鬆助入睡；嘉寶也學會用助眠的手機應用程式，睡不好時就一邊聽指示一邊跟着做。

嘉寶之前常質疑自己為何要在這世界出現，若她不出現，大家都可以舒服點。她又覺得自己的病影響丈夫及女兒，對丈夫的虧欠一世都還不了。經辛蔚嫺輔導，嘉寶才明白自己已盡力，但結果不是自己可以控制，她學會放下。

「我都估不到在這麼短時間可解決失眠問題。」嘉寶開心道，心理治療十分重要。嘉寶上月初完成最後一次心理治療，之後就不用安眠藥自然入睡，直至訪問當天經過10日，她都不用再服藥。 「因傷口埋口了，放下了，每晚不會再思前想後。」嘉寶這樣總結她如何擺脫失眠。

階梯式治療 五成自覺失眠改善

嘉寶參加的賽馬會樂眠無憂計劃，由賽馬會慈善信託基金捐助，目標為10,000名受失眠困擾的市民提供個人指導的認知行為治療。計劃由2023年開始，為期3年半，由中大醫學院精神科學系主辦及5間非牟利機構協辦，於全港設立6間中心，免費提供階梯式的3層認知行為治療。第一層先讓所有會員自助以手機應用程式接受睡眠課程；而經評估為有睡眠困擾的會員，會由睡眠教練提供個人指導，睡眠教練主要由社工及輔導員擔任（第二層）；若仍不能解決睡眠困擾會升一級，由睡眠治療師指導，嘉寶的治療師是臨牀心理學家辛蔚嫺，除了睡眠治療外，亦會提供情緒支援（第三層）。

計劃設立的電子平台至今有2.5萬人登記，約六成人完成自助睡眠課程，有6000多人接受了專人指導的認知行為治療，當中13%屬嚴重個案，需接受更專業的個人指導，嘉寶是其中一員。

6000多名接受個人指導的失眠者平均52歲，七成半是女性，16%有服用安眠藥，17%有焦慮或抑鬱，25％有痛症。

成效方面，以首半年計，求助者若單純是睡眠問題，完成治療後有六至七成會痊癒。若有情緒問題如抑鬱，痊癒率約為四成。此外，五成失眠者自覺失眠情况有顯著改善。

賽馬會樂眠無憂計劃項目經理，中大精神科學系助理教授陳銀燕指出，認知行為治療在海外及內地均是失眠第一線治療，十分有效。

