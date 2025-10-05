明報新聞網
副刊

星期日WorkShop

跟Gen Z去散步：去西營盤搵福德貓！

【明報專訊】比起熱門打卡景點，任職導遊的Angel更喜歡發掘城市微小而富人情味的一面。位於港島一隅的西營盤，是滿載Angel對外婆記憶的地方，她說外婆以前常去西營盤街市買餸，Angel現在街市買本土農場種植的菜，「本地菜特別好吃」。食環署明年將關閉正街街市，將之與西營盤街市合併，跟着Angel走，細味街市的鮮活景象，還有西營盤的街巷故事。本版每月一期，每期由導遊Angel與筆者定一個地方，設計多條路線供讀者游走，路線會有重疊的地方，讀者須親身體驗才知道路線分別通往哪裏，並找出「藏寶圖」中的物件/景點。

簡介：Gen Z筆者是路癡，跟着地圖指示也能迷路，常要費些時間才到達目的地。雖然總多繞些彎路，但過程中時會發現驚喜。這版面受日本藝術家藤原力的城市探險計劃「ENGEKI QUEST」啟發，模仿心理測驗的跳讀模式設計內容，嘗試引導讀者不使用傳統地圖和導航，發掘香港不同面貌，並了解背後故事。

台階社區西營盤

奇靈里、西源里，餘樂里……西營盤的街道左鄰右「里」。話說1851至1864年晚清太平天國之亂，大批內地居民湧入香港，人口大增令當時的維多利亞城急須擴建。西營盤於1850年代中後期開始發展，原本地勢陡峭的山區，因發展要鑿石闢路，形成層層遞進的台階社區。當時中式唐樓的樓層有深度限制，加上街道之間的道路規劃寬闊，令石階空間得以騰空供街坊共用，這些空間稱為「里」。

【冒險初心】

‧ 摒除雜念，漫無目的地游走

‧ 緊記「條條大路通羅馬」

【冒險守則】

‧ 不打開任何導航（如Google Maps）。如你跟小記一樣是路癡，可參考本版的簡易地圖

‧ 放慢腳步和呼吸，仔細觀察周遭事物

‧ 穿著舒適，適時飲水

【Start】

【1】

你剛買了一份《明報》，打開裏面夾着的「Sunday Workshop」，翻到這個版面。這是一份香港冒險指南，照着編號對應的內容行動，你能抵達未知的地方。你準備好了嗎？

現在先做個小練習，請跳至【括號】內的段落 →【3】

【2】

你住西營盤，想必對西營盤有一定程度的了解吧？

廢話，我是地膽→【4】

我很宅，很少外出→【5】

【3】

看來你已掌握了跳讀竅門，很棒呢！

先說說你……

住西營盤→【2】

住其他區或來自外地→【5】

【4】

那接下來去的地方，你或許時常經過吧！但正因過於熟悉，出於人類慣性，你或會忽略不少細節。所以請你跟着我蜎窿蜎罅吧！

→【5】

【5】

出遠門不方便呢！新界出港島搭港鐵或要轉幾次線，想想也覺得累……巴士未必能直達目的地，等車和走路也花不少時間。但為免你走冤枉路，請你從西營盤港鐵站出發。走上大堂，左邊是B、C出口，右邊則是A出口，你會選？

左→【10】

右→【11】

【6】

從般咸道城巴巴士站望過去是湖水錄色的般咸道35號4層戰前唐樓，它是新古典主義建築（neo-classical architecture），被列為二級歷史建築，正全幢放售。向左直行會經過香港大學校園，港大實在太大了，這次就先不去吧！你返回C出口，往般咸道官立小學走，經小學旁的樓梯下行，直行轉右，見表面粗糙的石牆——那是法定古蹟「舊精神病院立面」，建築1892年落成之時是國家醫院人員住所，1939年改建為精神病院女病房。1970年代起空置，直至1998年改建為如今的西營盤社區綜合大樓。

拱形遊廊與花崗石塊呈現巴洛克建築風格，遊廊現作「時光隧道」，掃描指示牌上的QR code可享受AR體驗，不妨試試，看看有什麼驚喜——別抱太大期待。大樓停車場入口有一座花崗石煙囪，Angel說還有好幾支被借用作美利樓屋頂煙囪。

→【17】

【7】

這是一條長命斜，你略過第一街前行，發現保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心後有處陰暗小巷，好奇心驅使你走入去，那裏有間天寶樓扎作，由紙紮達人夏中建創立。天氣好的話，會見到店家將製作中的紙紮屋仔擺出門口。越過紅色帳篷，你看到巷尾零丁立着一支煤氣燈柱，燈柱前有3面圍欄，但沒將燈柱圍起。走了一段斜路，你已覺累，你會……

掉頭下行→【16】

繼續前行→【17】

【8】

你轉左走上醫院道，路過贊育醫院，贊育醫院是香港首間華人婦產科醫院，原址在西邊街，1955年國家醫院拆卸後，贊育醫院遷往醫院道現址。你感覺這間粉紅色的醫院沒舊的好看。

→【17】

【9】

過多條馬路去巴丙頓道，你會看到在半山開業半世紀的枝記麵家，他們以古法磨豉牛腩聞名，不妨坐低吃碗牛腩麵，或者歎杯冰凍奶茶。老闆說做磨豉醬牛腩十分麻煩，他家的牛腩和奶茶均有秘方。他只透露奶茶用上兩款茶葉，其中一款是錫蘭紅茶。店內裝潢老舊，卻滲透着人情味——轉動着的天花吊扇、像大牌檔陳設的木製摺枱摺櫈、綠白相間的紙皮石地磚，還有手寫的紙餐牌。Google Maps上顯示枝記營業至下午5時，但偶爾4時半前來會發現它早已關門。吃飽便起行吧！

→【06】

【10】

B1去第一街、正街街市；B2去第二街、正街街市一樓；B3去奇靈里、西區警署、C去般咸道、聖士提反女子中學。去哪裏好？

別煩惱了，按站牌指示的順序去B1吧→【14】

反其道而行，先去C出口→【13】

【11】

你按站牌指示順序從A1出口離開，轉右直走，遇見十字路口，過馬路入連接皇后大道西的東邊街，接下來你會……

過馬路去對面→【07】

繼續直行→【08】

【12】

左邊的小巷叫長安里，右邊的則喚餘樂里，放眼看長安里通往屋苑，無甚特別，餘樂里則似是秘密花園。餘樂，娛樂，有咩搞作？穿過重重花圃，經過一個剪髮孩童銅像，看到1900年代初興建的中式唐樓「餘樂里9-12號」，它是市建局「西營盤第三街／餘樂里／正街重建項目」，獲原址保留和活化，其中9-10號被古蹟辦事處列為三級歷史建築物，內設展覽介紹。

此唐樓保留拱形磚結構、水泥地磚、樓板木樑和人字形屋頂。考慮到採光通風的需求，唐樓的門窗糅合法式設計，是雙摺通花木門，門頂設小氣窗。牆上有洞，不用驚慌，那是居民從前嵌入牆內用以供奉地主神的壁龕。

走出唐樓，瞥見腳邊牆上有幾塊刻有地段編號的花崗石碑，上面寫的「I.L.」，是「內地段」的簡稱，指的是內陸相對香港開埠後首批拍賣的中環沿海海旁地段的位置。

→【18】

【13】

過馬路去對面城巴巴士站，會見到一排石牆樹，它們都是細葉榕，那蒼翠的樹葉下長着鬚根，這些根由樹幹向外延伸，讓樹幹的樣子變得格外詭異。細葉榕的樹冠大、能遮蔭，時常被種在土地神龕旁作「伯公樹」。這時候，你想……

稍作休息→【09】

繼續行→【06】

【14】

在第一街往右直走，看到對面是7-11便利店和惠康超市，別過馬路，轉右走幾級樓梯，你會聽到周遭有菜檔店主叫嚷，此時走入正街街市。路過𨋢口直走，會發現右邊檔口全拉上鐵閘，鐵閘上貼着「溫馨提示：此區域為街市管制區域，請勿在此區地上坐、或躺臥，面斥不雅」。對面有一張長木椅，你或見到有人寧願鋪紙皮席地而坐。

再上一層，只見一扇通往天橋的大門，走上天橋能看到正街的長命斜，俯瞰那長命斜，視野盡頭是藍藍的天和海，未嘗不是一個打卡位。天橋盡頭通往西營盤街市。

抵達西營盤街市，空無一人的魚檔貼了「魚類圖鑑」——各種魚的相片，掛有類似揮春的紅牌，紅牌寫着「百無禁忌」、「一團和氣」……有檔口則掛着一排「生鮮燈」——是的，不是「新鮮」，這種燈利用特定光源加上紅色燈罩，令生鮮產品的色澤看起來更亮麗。

「請緊握扶手，please hold the handrail，qing jing wo fu shou」。感覺這裏的電梯運行得特別慢，是顧客大多上了年紀的緣故嗎？再上一層滿是藍白膠帶封住的空攤檔，那些攤檔將來會被填滿嗎？聽說1976年落成的正街街市明年2月關閉 ，以騰出空間設立醫療衛生設施，原址攤檔或遷至西營盤街市和上環街市等。

→【15】

【15】

你發覺街市似乎沒有什麼好看，索性搭𨋢到G/F離開街市。轉左沿正街拾級而上，是分好幾段的長電梯，上完第一段電梯，瞥見左右兩邊均有小巷，你會……

停下來一探究竟→【12】

繼續上電梯直至登頂→【13】

【16】

你走到路口，轉左沿皇后大道西走，路過梅芳街和桂香街兩個街口，兩條街有不少海味舖，這裏曾是「鹹魚欄」，是鹹魚集散地。Angel說「桂香」和「梅香」分別代表鹹魚的氣味（昔日鹹魚街位於梅芳街和桂香街一帶，「梅香」即霉香，鹹魚以霉香為上品；桂香只有街坊提及「香」字與鹹魚有關），街道便以此命名。1894年香港爆發鼠疫，這兩條「鹹魚街」衛生環境惡劣，附近一帶樓宇被拆，商舖也被迫結業。「鹹魚街」後來搬至德輔道西同干諾道西交界、東邊街附近的一處後巷。

→【19】

【17】

過馬路去對面，重重榕樹包圍下是佐治五世紀念公園，這裏有13棵細葉榕被列入《古樹名木冊》，大多附着麻石牆而生。園裏維多利亞式街燈和兩塊刻有「HONG KONG」及「KING GEORGE V MEMORIAL PARK」的圓形金屬牌猶在，是英殖時期的印記。此公園俗稱「花園仔」，在日佔時期曾被用作亂葬崗。一陣風吹來，你只想快逃。

→【20】

【18】

返回正街，向左沿第三街直行，抵達前身為贊育醫院的西區社區中心。西區社區中心是一級歷史建築，以愛德華式建築風格建成，入口處有個紅色英殖時期皇冠郵筒。在這裏游走要小心，別被木製旋轉樓梯弄得頭暈轉向。離開中心往左上行，過馬路到斜對面的第三街下行，來到近薄扶林道的餅店「齒來香蛋卷」，可以買些糕點做下午茶，這裏的蛋卷不錯。假如你是男團MIRROR成員姜濤的粉絲，或會感到興奮，因為店裏貼滿他的相片。在第三街等過馬路時回頭看，你望到宏偉的中環IFC，你想停一停，享受良辰美景。

【19】

走出桂香街，沿德輔道西前行，路過正街後會見到小巷「西源里」，西源里有推廣中國藝術文化的一新美術館。走到倔頭路是西源里福德宮，大神櫃供奉多仔佛、觀音和濟公像，兩個小神枱則供奉招財貓——是的，不是土地公。聽街坊說那福德宮由附近做海味生意的人設置，免費提供線香予途人拜祭，並會隔幾年更換招財貓像，而所有招財貓皆出自同一名日本大師之手。尊重貓的習性，有人會買貓罐頭上供。如你此時走累了，前一個巷口「奇靈里」剛好有港鐵站可以離開。

【20】

這時你肚子餓了，想吃點東西，最好是能堂食、上餐快又便宜的，便往枝記麵家（詳見【09】），途經西營盤社區綜合大樓（詳見【06】）。食飽就走，咁又完一日！

文、圖˙ 姚超雯

導遊˙ Angel Lau（Ig: @dearesthongkong）

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

