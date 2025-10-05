明報新聞網
副刊

星期日WorkShop

{性趣達人}呂穎恒（Vera aka Sally） Sex toy店主做樹窿：談情說性係我使命

【明報專訊】不少認識呂穎恒的人以為她叫Sally，而不是真正的名字Vera。15年前她們確實是一體——23歲的Vera在透過一個雪茄形狀的震動器體驗人生第一次高潮後，頓悟「為什麼從來沒有人和我講過女性的快感與主權，我要將這件事告訴大家！」她決定創造Sally Coco情趣用品店，以性玩具作為入口，幫助人們認識自己的身體。

Vera想過太多自己如何去傳播性知識，卻沒想到客人反而才是講故事那個。這些年來，形形色色的人走進小店，說起他們在平常生活中難以啟齒的性、愛、親密關係，試內衣不敢照鏡的女人、為兒子買飛機杯的媽媽、不敢做愛的男人、80歲來買假陽具的伯伯……Sally Coco成為了大家儲存憂慮與快樂、不解與掙扎的樹窿，亦隨着不同風格工作伙伴的投入變得多元。與此同時，Vera不囿於這樓上舖，走到學校做性教育，幫NGO做義工培訓，在社交平台「不知廉恥」地談性，試圖將更多人拉到她所相信的美麗新世界；Vera與Sally互相交纏着成長，也一同見證「表面開放，內裏保守」的香港社會如何變化。

【推性教育之不易】

NGO模式行不通 開店碰壁

人不會無端端走上倡議之路。Vera回想，從小媽媽就說來月經不要聲張，她在學校接受的性教育僅限於常識課講解青春期、衛生巾公司來做活動，無意中看到同學的A片，充滿對性的困惑卻無人解答。在第一段親密關係中，她討厭男友粗暴的性行為，卻不知道怎樣表達，只好星期六日整天泡在電影院，避免與他共處一室。是長期的壓抑與好奇，讓第一次性愉悅時刻格外震撼，「性高潮興奮的感覺超越了身體，令我覺得身體不再是迎合他人的工具，而是有無限可能，是自主的」。解放帶來力量與靈感，Vera竟生出「我來到地球就是要告訴大家這件事」的念頭。

執行使命的道路不如想像中順利。15年前，在香港尋找性教育方面的撥款不容易，因為它不會帶來立即可見的改變，而是微妙地影響社會運作，「對於很多人來說，性教育不是一件glamorous charity（有吸引力的慈善），它是一件很微小的事，關乎人與人的互動，我們講的說話，大家對自我價值的認同，如果你話我開一間NGO是教人怎麼有禮貌，是不是講出來都覺得很搞笑？」既然NGO模式走不通，那開性玩具店，走社企模式？Vera很快發現，雖身處國際大都市，但社會對性話題的歧視，讓她總是「說不明白」，處處碰壁。

首先是業主，「這裏是正經地方，不適合你們」。Vera與拍檔花了幾個月時間鎖定了中環的一個單位，業主卻覺得他們售賣情趣用品，會弄得大廈烏煙瘴氣，一盆冷水澆下來。然後是速遞員，「這些東西我們不收，違反公司政策」。明明只是一個裝着4顆鍛煉盆底肌的鍛煉球包裹，速遞員彷彿看到不能見光的東西，面色沉沉。還有供應商，「那時從事這個行業的人都覺得羞恥，不想告訴其他人公司是做什麼，來到的品牌代表產品都不知道怎麼用，和他們說我們做一間knowledge-based的店，他們也不懂」，Vera說。最後連想在本地生活雜誌宣傳，她都被編輯拒絕，「讀者會覺得不舒服，廣告太敏感」。

於是Sally Coco只好被包裝成賣內衣的，才有了倉庫和舖位，也要創立自己的社交媒體，才得到不被閹割的推廣；當時YouTube未限制推流，「Sallys Toy」頻道介紹玩具、身體構造，分享性經驗的視頻有逾百萬觀看量。

【沒有理論的開始】

無意中扣連性別議題

鼎盛時期，Sally Coco一共有中環、荃灣、銅鑼灣、尖沙嘴4間實體店，它們最大的共同點，是沒有影像。「以前的性玩具店產品設計很像真，有很多飛機杯包裝上印着女優……作為一個女人我走進去很不舒服。」Sally Coco一開始就搣掉影像，打出「女性友善」的旗号，所以來的絕大部分都是女性，漸漸地，愈來愈多多元身分的人光顧，試身間變成了性別中立的，產品也隨着各人的需求不斷豐富。Vera有段時間只是憑直覺在做，學動畫與電影出身的她形容自己是「最沒有理論的那個」，只是她不會隨便批判別人，容許各種可能性在Sally Coco裏發生。直到有一日中文大學性別研究課程的講師小曹請她去課堂上分享，告訴她「你開的是一個女性主義的sex toy shop！」Vera第一反應「吓？什麼是女性主義？」她旁聽完小曹的課，才醒悟原來自己在做的事情可以與社會的性別議題扣連，覺得「嘩，正啊！」有一次，朋友的朋友策劃女性電影節，想在Sally Coco擺宣傳海報，Vera竟發現其中有一套女性主義動畫是她之前的老闆參與創作的，而她當時為其動畫填色，卻完全不知道，也未發覺原來自己早在這樣的環境浸淫學習。現在Vera可以很好地總結：很多性玩具店是以父權的視角去看性，她所做的是不止從生理女性角度出發，而是用女性的力量去打造一個柔和的空間，讓大家走進情趣用品店就像逛時尚店一樣自然。

港九新界4店 客人組成大不同

4間店的客人組成十分不同。荃灣店的客人很多元，既有學生，也有送完小朋友補習來逛街的師奶、年邁的阿公阿婆，他們沒受過太多啟蒙，身上有不少條條框框，是Vera最想對話的「大多數」。中環的顧客相對開放，很多人知道自己的需要，經驗豐富的甚至做起Vera的軍師，告訴她哪些牌子最好用。印象最深刻的一次，Vera遇到一名衝破束縛的乳腺癌患者，她即使處在化療階段，仍戴着頭巾和口罩到店挑選產品。Vera曾勸「多休息，不要為了覺得要做好妻子的責任就勉强自己」，她卻回應：「死亡就在我身邊，但我不想只是坐着等它來。和丈夫親密的時候，是我唯一不覺得自己只是個病人，而是個女人。」這種抵抗散發出人性的光芒，Vera現在想起仍然動容——原來情欲不止是高潮與打飛機，而是一個人對生命的主導，自我顯現的場域，在死亡面前仍有價值。

談到尖沙嘴店，Vera說來的多是消費能力高、清楚人生方向，同時渴望連接的「中女」，她們來逛街時，還會準備吃的給店員。而銅鑼灣店則特別多30歲出頭的女孩，店內的粉藍色沙發承載了她們失戀、失婚、給男人欺騙的眼淚。曾經有人哭足2個小時，她快29歲，即將和大學初戀男友踏入婚姻，卻發現他出軌，原因是對方嫌她太保守，無法滿足性需要，如果她不改變，那就要接受他去找別人。因此這女生想來買一個G點振動棒，看看能不能令自己變得開放。Vera從她和男友相處的情節中看到不少有毒成分，只好不斷告訴她她值得被愛，一個尊重她、和她一起成長的伴侶才是適合共度一生的。最終，那日女生帶走的是對關係的反思，而不是振動棒。

「很多人來到店內，以為自己知道要買什麼，但其實背後真正需要的，都不是那樣東西。」性從來都不是獨立存在，Vera發現，很多所謂的性疑難，其實也是一個人對於關係、自我價值、社會角色要求的迷惑。她把這些年在Sally Coco遇到的真實故事收錄成書，雖然書名為《解憂情趣店》，但絕不是她或同事單向地為別人療癒，「聽別人說自己的經歷、感情世界，我也好像活了很多人生，如果不是見證他們遇到困難再走出來，我不會有這麼豐富的體驗，得到如此多啟發」。

創業近15年，Vera曾經最大的心結是，什麼時候這品牌可以有自己的產品呢？寫下故事時她才意識到，最有價值的產品已經推出——一個安全、不受批判，能夠讓大家去探索、發泄、誠實面對自己的空間，Sally Coco本身。書中沒有收錄男同志的故事，但Vera記得一名年輕男孩，他從Vera在大學的客座課程中了解到Sally Coco的故事，也感覺自己被看見。第一次和男友親密前，他們一齊到店內買情趣用品，一邊討論一邊確認對方的感受，「就好像要去打邊爐一齊準備食材那樣，整件事情都很甜蜜」。

【列車往前駛】

社會雖進步 刻板印象仍陳舊

今年暑假Vera寫完書，給自己放假去旅行，途中剛好遇上滿月，她當時許的願望仍然是：希望有足夠的資源繼續實現我來到這個地球的使命。結果，第二日她就收到中環店業主說不續租的通知，10月15日是最後的營業日子。2021年下半年開始，每個星期都有思想較前衛，願意花錢買品質、支持小店的客人來問「我要移民喇，玩具要寄艙還是hand carry？」人流愈來愈少，銷量每况愈下，從2021年荃灣店結業，到2023年銅鑼灣、2024年尖沙嘴，Vera對這一天已有預判。

在4間實體店內，Vera辦過介紹性交疼痛、尿滲的工作坊，以及月經杯研習班，還有全港首個0-100歲性教育書展、首個「DEAR LABIA」陰部模型展，Sally Coco作中介，創造契機讓人與人連結。散落各區的小店，亦看見香港人逐漸開放地談性。早年間，還有顧客戴着cap帽、墨鏡、口罩來訪，甚至有人不願進入，要求Vera將在窗口旁展示的產品拿到門口，只因怕自己走近會被對面大廈的人透過玻璃窗認出；有時Vera中午落街買外賣，見到熟客想打招呼，對方卻一直避開她的視線，彷彿剛剛進行的是「非法交易」。現在，會有人在街上認出Vera，大聲和她說：「Sally！前幾日在你舖頭買了玩具，好好用！」

不過Vera也觀察到，雖然以性為恥的文化有所改變，但近5年社會尤其撕裂，推廣性教育的人還是那已經走在前面的20%，後面80%的人好像聽不到似的，而因為他們的聲音是主流，導致談性的環境還是很負面。同時，大眾對性別的刻板印象仍陳舊，「大家明白不一定要性別定型，但由於我們對很多事情沒有一個基礎理解，談男女平等的時候，一班厭女的走出來，一班女權的也走出來，在網上互相廝殺，令討論南轅北轍。當我們說不需要性別定型的時候，同時也在定型很多東西」。

作為線下空間存在的Sally Coco一間間消失，寄身於各個網絡平台的Sally's toy也被逼着後退，Vera說，僵化的審核機制會將精心製作的影片黃標，限制推流，發帖如果不遮擋性玩具，也容易被禁，做內容愈來愈沒有意思。使命在身，記者以為Vera是穿梭在線上線下，決心不放棄任何機會說話的高能量人士，但近幾年的雙重夾擊也令她喘不過氣，十分疲倦。滿月許下的願望與關店的巧合，反而對她是個解脫，終於不用重複同一個模式做事，可以嘗試點新東西了。「我想以前（執行使命）的資源可能是一間實體店，賺多點錢，說多點話，但對於現在的我來說，需要的是創作的空間，更多與自己相處的時間。」

過去15年，Vera都在抱着「我要改變社會」的想法，細心留意客人的需要入貨，曾經連是否要關店，都一直憂慮：少一間就少了收入，那在職同事的生計怎麼辦？困在營運的狀態裏，她將自己的需要擺到很低，「在寫書回顧時我發現，其實我不是一個很偉大地想創造空間給別人的人，一開始我是想創造空間給那個處在壓抑成長環境、不知道在關係裏如何劃定界線的自己。我就像在火車裏一步一步畫圈圈，當自己可以透氣了，就想着能不能再將範圍擴大少少，而漸漸這範圍大到跟車廂一樣的時候呢，其他人就上車了」。火車和時代一起向前，無論好壞，去向未知。記者問，現在沒有了實體店，精力也暫時快用盡，要棄車一躍嗎？Vera回答：「當然不是，我還是做列車長，不過以前我想的是，社會需要我駛向哪裏、其他人想去哪裏，現在我需要想，我想送他們去哪裏呢？」

她還沒有想好Sally Coco以怎樣的形態繼續存在，一切都等到正式結業之後再說吧——她要學偶像蔡瀾，笑看人生各種變化。

文˙ 梁曉菲

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

