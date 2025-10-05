評影習寫：民俗驚慄：一個類型的初探

明報新聞網
【明報專訊】據一些報道形容，「民俗驚慄」（folk horror）類型片正在強勢回歸，在社交媒體和討論區都不難找到專門討論這個類型的群組。Folk Horror Revival網站指，英國導演Piers Haggard是第一個提出用民俗驚慄一詞來形容他1971年的作品《撒旦之鴉》（The Blood on Satan's Claw），該片和同期的《女巫獵人》（Witchfinder General，1968年）和《異教徒》（The Wicker Man，1973年）齊名，被譽為英國六、七十年代最傑出的恐怖片，一洗歌德式貴族幽暗古堡地牢的歐洲視覺風格，亦抗拒來自美國荷李活那種從公路交通、群眾奇觀社會發展出來的類型（如連環殺人犯、青春校園恐怖片），反而重新重視古樸鄉村社群裡殘存的基督教與本土異教之間的衝突。但「民俗」決非英國專屬，而從民間信仰、都市傳說中提取素材，跨越傳統寫實主義的窠臼來反映人心或社會內部的黑暗而成就「驚慄」，也是相當常見，甚至就當今環境而言可說是極值得探索的創作路線。「民俗」文化如何運用「驚慄」模式，在客觀現實和主觀情感之間打開一個新的認知空間？民俗驚慄這個「類型」如何全球化？

