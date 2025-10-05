周日話題：最重要還是「防左」

但是，與會者以及英帝左翼媒體的關注點，卻是黨內「北天王」，現任曼徹斯特市長貝安德的動向。

上月中，就在工黨執政領導層集中火力應對改革黨之際，貝安德就先接受右翼媒體訪問，提到不排除投入黨魁之爭，似有向首相「挑機」之意味。貝安德背後，代表的是黨內左派的路線。這班「左仔」，大抵有幾方面「唔妥」施紀賢的政策。其一，就是工黨在福利政策方面不斷「跳票」，特別是一直為黨內左派中人詬病的兩名子女的福利限制（這是指政府只會最多給予兩名子女的福利，第三名子女或以上就沒有福利）；其次，黨內左派認為要多提高地方稅，興建更多的公營房屋，以至需要減低低收入人士的入息稅等；其三就是工黨領導層就發債的態度過分保守，應該要思考如何多用公共財政推動經濟云云。貝安德及其支持者，力批施紀賢在處理改革黨問題上，態度軟弱，最終下年的地方議會，工黨只會大敗於改革黨。

貝安德現在仍是曼市市長，若果他要挑戰現任首相施紀賢，首先要參加補選，成功當上國會議員，所以其實他仍未有能力直接向首相挑機。但是他敢於在工黨年會之前站出來反對施紀賢，原因有二。其一，工黨領導層在上任後，一直以財政紀律為由，將一些原本應承選民的政策改變，例如冬天燃油補貼，但又在黨內壓力之外，忽然打個急轉彎又重新給予，這樣就真係左搖右擺，令到傳統工黨支持者大失所望。其次，工黨首相施紀賢在應對改革黨的挑戰方面，左支右絀，特別是改革黨及其支持者在八月時候發動的政治攻勢，令到工黨支持者相當不滿。

工黨右移或失傳統票倉

去年暑假，右翼借難民住酒店的問題，四處鬧事，工黨政府強力鎮壓，以從重從快從嚴的手法（所以其實普通法民主國家一樣可以做事迅猛，視乎情况而已）處理暴徒，贏得黨內掌聲。但今年八月底，右翼支持者策動一連串掛國旗（多在英格蘭地區掛聖喬治旗），在迴旋處髹上白底紅色十字，再在八月底於倫敦組織大示威，令極右一時士氣大振，而部分地區有零星的種族襲擊，加上一直以來地區人士對於難民被安置在附近酒店，有難民或船民被指騷擾居民，極右人士聲援，進一步提高極右勢力聲勢。

問題是，工黨黨內左派人士認為，面對日益高漲的改革黨，工黨領導層理應以意識形態的高度，即是彰顯工黨的社會公義的核心價值，直斥改革黨的排外、種族主義作最嚴正的鬥爭，而不是一味在政策上一直追趕改革黨議程，不斷向右飄移。而且，由於施紀賢在八月倫敦極右大示威之後，回應軟弱無力，更令工黨內部人士擔心，工黨再向右移，會被原有支持者離棄，特別是中北部的傳統工黨票倉，令下年的地方選舉會進一步被清袋。

事實上，工黨在英帝中北部的議員，面對的另一個選舉危機，在於極左政黨的步步進迫。近一年，極左派一直想方法搞一個極左大聯盟，對抗極右。去年大選以獨立人士身分出選，被施紀賢迫離工黨的前工黨黨魁郝爾彬，已經與其他極左派政治人物搞一個新政黨「你的黨」，在國會及地方上拉走不少支持者。有朋友最近到牛津旅行，隨街見到「你的黨」的街招，在招募黨員。工黨內部有不少人擔心，「你的黨」好大機會在下年的地方選舉，扯走一些對工黨領導層不滿的選票，亦會扯走一班工黨內部反對施紀賢路線的黨員，所以，工黨內部有極大的壓力，想換走向右走的施紀賢，以對應極左派「你的黨」的威脅。

黨內外皆受左派威脅

貝安德主動挑機的導火線，是施紀賢接收副首相韋雅蘭的辭職後，沒有由黨內左派人士接任副首相一職，只是把原本韋雅蘭擔任的黨內副黨魁一職，讓黨內選舉產生，暫時內定由左派人士擔當，此舉被認為是施紀賢有心排擠黨內左派，於是黨內左派基於上述的福利政策路線分歧，工黨領導層對改革黨的反應，以及施紀賢有心矮化黨內左派的政治影響力的情况下，決定力撐貝安德站出來向施紀賢挑戰。

從上周YouGov民調可見，若即時大選，工黨會輸到剩下一百四十多席，所以外界在解讀施紀賢年會的說話，認為施紀賢在回應改革黨的挑戰，其實不然。任何正常的政治觀察家都會看到，在明年地方政府選舉，工黨一定會大敗，問題只是輸幾多而已。現實是，工黨即使不斷向右轉，也不會爭取得到右派及中間偏右的支持。工黨是否應該先固本，先穩住本身的票源呢？若果能穩住鐵票，即使明年地方選舉大敗，也不致輸得太難看。如果施紀賢要「固本」，首要的「敵人」就是來自黨內左派的精神領袖貝安德，以及要應對來自外部極左政黨「你的黨」的威脅。因此，施紀賢既要止右，更要防左，抵擋來自黨內左派，想拉他下台的攻勢。

貝安德最近在工黨年會提到，他希望有生之年，可以回歸歐盟，說出了部分工黨左派人士的心聲，而他更稱其派系叫做「主流派」（Mainstream），更見他的企圖心相當強烈。筆者天生「左膠」，對貝安德的好感度，自然高過施紀賢，但就擔心工黨未必在明年地方選舉敗於改革黨，而是未選先敗，敗於內部的派系鬥爭。

文˙王慧麟

編輯˙黃永亮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao