明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

周日話題：《風林火山》：霓城夜未央，麥浚龍的黑白都市

【明報專訊】都市傳說揭開面紗的那一刻，通常都會叫人失望。有錢人做的事情，也總會被批評敗家玩世、大而無當。由此可見，麥浚龍據傳花掉4億父蔭，磨劍十年的《風林火山》本就有原罪，注定不會討好。

久聞樓梯響，電影終於問世，褒貶一如所料走向兩極，讚者大讚，連什麼香港Bob Dylan、復古未來美學主義都讚得出口，罵者大罵，看完的罵電影做作，未看過的也罵導演有錢就是任性。沒錯，視覺出色，場景精緻，對白很酷，就是很不花巧地花巧，很昂貴地做很昂貴的東西。但故事鬆散，角色關係鬆散，甚至是用很鬆散的感覺去填補鬆散。如果本身熟悉麥浚龍的音樂及影像創作，有留意他不時發表的散文片語，他就是連吃一碗麵沾辣椒醬都珍而重之，描寫得甘之如飴，其實不難想像電影成品就會是這個模樣。是的，電影裏面也花了幾十秒拍攝高圓圓吃麵前要慢慢加辣，《風林火山》沒有令麥浚龍走樣，是他一貫作風，不用等到現在才讚，也不需要罵。

由於前幾個月於康城影展評價欠佳，入場看《風林火山》前已有一些心理準備，估計都辣。離場時覺得並不像上映前坊間渲染得那麼辣，那麼嗆口，慣吃辣者，不妨一嘗，風味確實甚濃。是無庸置疑的「好看」，但「好看」跟好看有着微妙的落差，那落差就是它沒有特別打動到我。導演費盡心思交出一部非常精美的作品，我不認為他作狀，因為戲中每一處細節都是真心講究，細緻入微，對影像之美似是有着無窮追求，但是電影也叫人失望，或者不是電影本身叫人失望，而是創作電影的人。我知道故事所發生的那個城市不一定是香港，它只不過是一個會下雪的、有輻射污染不宜久居的「類香港」之城。故事裏，梁家輝飾演的老差骨，冷諷故事主角兩兄弟把香港當成他們的遊樂園。不無自嘲，正如劇組不惜工本在內地搭了一個仿真銅鑼灣來拍幾場槍戰，現實的香港在導演心目中又何嘗不是一個電影場景？

又記得古天樂飾演的「清道夫」殺手有句台詞，「散聚有時。」逢場作戲的創作者，下一句才是真心話。「過客而已。」真正失望的是，原來對這個地方沒發生過感情。在這一座麥浚龍悉心裁剪的盆景都市，有着一個浮想翻飛，卻沒有註腳點的香港故事。

揭開都市傳說的真面目，其實《風林火山》就是一部將許多香港類型片元素結合的作品，事實上，也沒什麼劇透不劇透了，故事本身就是很常見的警匪販毒題材，相同題材、劇本，相同演員班底，換成邱禮濤執導，相信可以用一半預算，一年內拍完。但絕不會造成《風林火山》這樣的轟動話題。是麥浚龍才做到。麥浚龍是顯而易見的影迷導演，戲中有着許多向經典電影借鏡之處，從《無間道》到杜琪峯《黑社會》、《文雀》，再遠少少，當然還有《教父》，但這個故事跟香港無關，故事裏的香港亦不是現實中的香港。電影就是電影，沒義務去服務一個城市，去為一個地方說故事，只不過都市傳說存在太久，而有此美麗遐想。說的是一個怎樣的故事？

創作者的自我投射

戲中有兩個麥浚龍，一個是他自己飾演的臥底探員麥俊賢，麥俊賢執行任務時還用過很多不同的假身分，這些假身分其實就是麥浚龍在自己其他作品裏扮演過的角色，戲中就成為了臥底探員精神分裂時似真亦假的虛構角色；另一個麥浚龍，其實就是金城武飾演的富商次子李霧童。故事裏的「橋言集團」是麥浚龍和他兄長本名的同音字，而且李霧童的衣著打扮、舉手投足的神態，都跟麥浚龍本人的幕前形象有點相似，連金城武本人都在宣傳訪問裏提到，他覺得麥浚龍在自己飾演的角色身上有許多投射。甚至再退後一步，所有角色都像是麥浚龍自己的分身。至於故事裏的兄弟相殘、爭產，有沒有赤裸的自傳成分，抑或純屬空想，作為觀眾只能猜測。

但可以肯定一點去說的是，《風林火山》是否一部黑色電影（Film noir）？我覺得不是，它只是一部用了許多黑色場景，角色一律穿了黑色戲服，但不黑暗不末日也不瘋癲，訴說着很純情、溫柔的少年煩惱。少年不壞，只是把對世界的悶騷和躁動放大。是否眼高手低之作？我也覺得不是，甚至覺得麥浚龍的出手有時比眼界更高，用10年時間在電影裏呈現出來的風景，那看似宏大但掌握不住如浮雲一般的犯罪世界，沒窮人，沒掙扎，沒無可奈何的屈服。它看似紛擾，一片兵荒馬亂，又有輻射區，又要爭着移民，好像發生了許多事情，多到兩個小時都說不完，還有更原汁原味的6小時、8小時版本。但黑白都市之中，還是什麼都沒有發生。

電影驟眼看來佈局很大，其實剛好相反，呈現一個很迷你、很個人的微縮宇宙，然後用創作者自己作品的keywords，所謂的fans密碼串連起來，其實比一部電影可以盛載的內容還要少。就好像電影裏的那間便利店，貨架上的商品，為了維持灰黑美學，一律只有黑啤、黑咖啡。可能導演自己喜歡。但一間便利店只有自己喜歡的貨品是不可能的，也失去了便利店的真實意義。一部電影所有角色都是導演自己的模樣，都是他的某種投射，當然都可以很「好看」，黑啤、黑咖啡都有很多人喜歡，但是，電影裏找不到那種買不到自己想要的黑咖啡，不如退而求其次便宜兩蚊轉買其他東西的掙扎。欲求與求不得的掙扎。這是「好看」以及好看的最大分別。

導演是明白這個道理的，因為他的前作《殭屍》之所以好看，就是因為它有一個很強烈的掙扎去讓故事發生，老婦不惜一切只想老伴復活。但《風林火山》的一眾角色，他們行動背後的動機都沒有足夠說服力，不過是貨架上只有一種東西，把它拿出來而已。只有貨品設定，角色沒有探問，沒有選擇。作為觀眾，尤其感覺到創作者對鏡頭畫面、構圖、服裝和對白都有許多想法，千挑萬選考究到底，偏偏對角色內心「零興趣。」這句也是電影裏其中一句好有型的台詞。

兩小時版本是聰明處理

與電影站在另一個極端，應該是鄭保瑞的《智齒》。不只因為兩片都黑白色調，都關於吸毒，或者跟導演的出身、他真正經歷的生活有關，《智齒》顯得更真實更痛，更揦鮓不堪，正是就是由一些並不「好看」的污糟東西，令電影變得好美麗。《風流火山》卻是將許多美麗的東西、演員、場景及鏡頭調度全部放在一起，沒有百花盛放，成為一部夢幻作品，反而成為夢囈。電影一直縈繞某種自我美學打轉，也難怪同夢者溺，異夢者憎，很容易理解。「好看」的東西，自然有人喜歡，但都令一些人不真心喜歡。若無重量，若無靈魂，從貨架上拿出來的東西，所謂的復古末日後輻射世界觀，或什麼暗黑美學，都是「色水嘢」。也可能導演自己對角色、對故事沉浸得太久，他對作品的一切細節都有很深的感情，但是觀眾沒有，只見到表面那浸「色水嘢」，甚至覺得演員對角色也沒太多感受，他們比較似是去演繹導演對角色的深刻感受。電影據聞另有6小時、8小時版本，我也想看，但一個能夠用兩小時說完的故事，不會因為時間更長而變得更好，也代表6小時、8小時一定不是理想的版本。把電影大幅修改成兩小時版本，是及時自拔，也是整部電影最聰明的處理。

看完《風林火山》，還是不知道電影為何叫風林火山，不曉得除了是個很酷的名字之外，還有沒有其他更深層的原因。「風林火山」出自《孫子兵法．軍爭篇》，日本戰國大名武田信玄也用作軍訓，這些典故，許多人都知道了，所謂「風林火山」，疾如風，徐如林，侵掠如火，不動如山，講究的正是動與靜、快與慢的適時變動，方為調兵之深度。《風林火山》所經營的電影美學很單一，甚至有意識地將可變動的元素減少，沉溺在單一種視覺，其實，正正是少了風林火山的境界。

不過，以單獨一部作品評價一名電影導演是否失敗、敗家，當然是太武斷。麥浚龍憑前作《殭屍》一鳴驚人，處女作的口碑當然重要，但經驗告訴我們，最關鍵是第二部作品。不一定更好，甚至很多時候都因為有第一次的嘗試，信心大了，想放手做自己，反而用力過度忽略盲點，美學未抵，結果更差。但第二部作品的失焦、急進是可以原諒的，創作者如何面對第二部作品的成敗，才斷定了他的創作方向，以及可以走多遠。

麥浚龍是幸運的，但也是不幸的，幸運在他有非常優厚的條件，放手去拍自己的第二部作品，不幸的是，一場似無止盡的風林火山，卻燒去了一個創作者的10年光陰。任何人用10年時間去實踐自己的創作都值得佩服。身邊有人揶揄，他不缺錢做什麼都可以，但據我見聞，愈有錢的愈沒耐性做好一件事情。《風林火山》有沒有如願做好，導演自己本身就是一名資深影迷，應該心裏有數，在品味上、經濟上，也用不着去在乎坊間的褒獎與貶斥。但願沒有燒掉他的電影熱情，衷心期待有第三部作品。是過譽，還是前衛，是有野心，還是眼高手低？如果麥浚龍會拍到奇連伊士活或是山田洋次的年紀，今日所有評價都言之過早。

磨劍幾年，或者未能成就經典，但至少成就了幾個禮拜的城中熱話。電影終將落畫，都市傳說已完結了，大家不久就會忘記這陣子討論過的各種演員不和、規避審查而換臉的傳聞。褒獎彈劾，都不過一時，雪會融，而蕭條的日子繼續，我想，最寂寞的人是放下這十年一覺香港夢的麥浚龍。

文˙紅眼

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞