明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

珍古德與帝國的最後一顆種子

【明報專訊】傳奇的靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）博士，日前在加州巡迴演講期間安詳離世，享年91歲。保育界送走了一位長老，而世界則開始梳理她的遺產。媒體留下了她的形象——從獨立的女性探險家到慈祥的智者；而書本，則留下了她的歷史。她晚年的著作總離不開「希望」：《希望的理由》、《希望之書》與《希望的種子》等，如此強調似乎並非是一句輕省的安慰。在那竭力的呼籲與動人的觀察之下，帝國的陰影與一種古老的倫理直覺如影隨形。這位畢生向前看的先行者，所播下的種子，也因此總是往她腳後撒去。

要理解珍古德，必須認識她生命中的兩個核心形象。第一個是1986年以前的「貢貝研究者」。她的經典著作，如記述其早期發現的《人類的陰影下》（1971），以及集大成的科學鉅著《貢貝的黑猩猩》（1986），是她橫跨26年研究的田野筆記。前者向世界展示了黑猩猩的社群有着複雜的母愛與社會關係；後者則是一部宏大的靈長類社會史，鉅細靡遺地記錄了牠們的權力鬥爭、合作，乃至社群間長達4年的殘酷「戰爭」。書中的她，是一位孤獨的探險家，在一個與世隔絕的伊甸園裏，見證着這一切。而這個伊甸園——貢貝溪國家公園（位於今坦桑尼亞），就坐落在坦噶尼喀湖東岸。她1960年抵達時，那裏正是即將迎來獨立、仍由英國管理的聯合國託管地，一個舊帝國秩序即將終結的邊緣地帶。

1986年是個分水嶺。珍古德在一場會議上，面對物種滅絕的數據，她選擇了離開貢貝的田野，轉身成為全球倡議者。她那句名言「每一個個體都能帶來改變」，精準地回應了那個帝國舊框架崩塌、流動資本主導全球的新時代。不過，甚少人談論她這事業轉向的時代意義，也同樣少人回顧她普世思想的故鄉土壤——大英帝國的文化花園。

植根文化土壤的浪漫主義

珍對非洲的嚮往，始於一個純真的殖民文學幻想。休．洛夫廷的《杜立德醫生》與埃德加．巴勒斯的《泰山》，在她兒時心中描繪了一個可與動物溝通的浪漫叢林。這份豐沛的情感植根於深厚的英國文化土壤。早在18世紀的「感性時代」，詩人詹姆斯．湯姆森已在詩中描寫雄鹿的眼淚，威廉．古柏更稱「無故踩死一條蠕蟲的人」不配做他的朋友。浪漫主義者如華茲華斯與柯立芝，將同情動物視為靈魂的救贖，雪萊更認為人類對動物的殘酷是社會壓迫的根源。在更古老的文化記憶裏，甚至有着能與野兔對話的凱爾特女聖徒 。這份與自然共情的遺產，代代相傳。

「女性化」觀察更貼近現實

在母親無條件的支持下，珍踏入那個由信奉「堅忍克制」（stiff upper lip）的紳士們主導的、要求冰冷客觀的學術界。她逕自以這種文化直覺，對抗着僵化的實證主義。她為研究對象取名，而非編號；在她的筆記中，她大膽使用「童年」、「個性」等詞彙，堅持用「他」或「她」而非「它」。當她觀察到黑猩猩大衛．灰鬍將草枝伸進蟻穴釣食白蟻時，她證明了動物也能製造工具。她這種被視為「女性化」的——共情的、關係性的——觀察方法，遠比抽離的量化更能貼近生命的真實。

而這種未受污染的「女性直覺」，對於她的導師古人類學家路易斯‧利基來說，就像盧梭眼中的「高貴的野蠻人」一樣，充滿了迷人的原始魅力。 這位自稱開明的男性科學家，正是要尋找一個「思想未受理論污染」的人。他甚至認為，年輕的未婚女性因其「耐心」和「威脅性較小」，是田野研究的最佳人選。基於這個不尋常又充滿刻板印象的想法，他一手栽培了包括珍古德在內的3位女性科學家研究不同品種的猩猩——她們被稱為「利基的天使」。

利基是珍的伯樂和守門人，也是身處其時代權力結構頂端的男性。他動用帝國遺留的人脈，說服殖民官員讓珍獨自到森林做研究；他憑藉學術權威，讓沒有本科學位的她直入劍橋攻讀博士；他更是一位深諳媒體之道的大師 。1962年，他安排《國家地理》的攝影師雨果‧范‧拉維克（珍後來的丈夫）前往貢貝。鏡頭下的畫面——一位年輕、美麗的金髮女子，在非洲叢林中與黑猩猩親近互動——瞬間引爆了西方世界，這個動人的故事也為他們的研究帶來了的資助和聲譽。

一個的媒體偶像就此在資訊年代誕生。珍古德被塑造成一位獻身自然的「女聖徒」。這個形象，在後殖民時代顯得如此安好：主角從陽剛的獵人變成了溫柔的女性，掠奪的敘事被替換為守護和合作的故事。貢貝在珍的書中，也成為了能感受「偉大精神力量」的「教堂」。她後來的演說，也充滿了那「希望的四福音」。她反覆提及：「我有理由抱持希望：我們聰明的大腦、大自然的韌性、不屈不撓的人類精神，以及最重要的，年輕人的承諾。」

珍古德這份對「伊甸園」的承諾與渴望，在帝國解體後，化為一顆顆名為「跨物種同理心」的種子，交到了新一代人手中，人們開始準備向人類滿是血污的史前史告別，愉快地迎接「後人類世」。然而，這顆種子若是開不了花，那它的使命，更像是成為一件聖物，被小心翼翼地保護着，連同內裏的帝國創傷也一同封存。英國浪漫社會主義者威廉‧莫里斯早就說得明白：「除非我們像整全的動物那樣活着，否則我們不會幸福。」如果這顆種子最終無法讓我們擺脫互食的命運，那麼貢貝的黑猩猩戰爭與人類的戰爭，又有何區別？到那時，人類恐怕只是最為破碎的動物了。

文˙靈石

圖˙羅玉梅

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞