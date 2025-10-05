編者話：Dear Jane

又有風殺到，讓2025成為發出最多熱帶氣旋警告的一年。經歷樺加沙一役，古樹名木折損，倒狀可怖，有別以往斷木殘枝通通移除的做法，分別位於愛民邨及九龍公園的老樹首次以「扶正」處理，古樹真有機會朽而復生？記者採訪了主事工程的團隊，前線樹木專家提供了最新的情况，同時探問前因，一路來因養護不良所埋下的危機。

今期並有改版第二擊，新推出「跟GEN Z去散步」，可謂行街的進階版，為了得到最佳體驗，建議讀者拿着報紙走到西營盤現場，按着自己的心情根據指示走出自己的沿途風景，最後找出今期的「寶物」——福德貓。歡迎完成路線又找出寶物的讀者，拍照打卡然後電郵或於fb/Ig inbox我們，並附散步感想（最長500字），我們會從中選出部分刊出，集成一章散步記。

《風林火山》上映引發熱話，林康琪繼續關注AI。今期她深究了年初以來歐美紛傳初階職位減少、大學畢業生失業率飈升的問題，AI帶來了生產力的提升，卻也埋下了深遠的禍根。

風來了，中秋也到了，預祝人月兩圓。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

