編者話：Dear Jane

【明報專訊】知名靈長類動物學家珍古德以91歲的高齡辭世，死前仍在如常為她心心念念的教育工作奮鬥。死訊傳出當天，網上很多人在轉發她與黑猩猩不同角度的親密合照，還有可能對很多人來說是首次看見，她那年輕時大眼靈動的照片。她足迹遍佈地球，曾幾度來港分享，人們都感念她對自然和環境工作一生的付出。羅玉梅記得Jane死前最後一項工作是種植5000棵樹，帶着她和老朋友黑猩猩的剪紙走到外面草地，拍下一張綠意盎然的照片，從事出版的靈石則撰文，細細分析珍此生給人類播下的一枚種子。

又有風殺到，讓2025成為發出最多熱帶氣旋警告的一年。經歷樺加沙一役，古樹名木折損，倒狀可怖，有別以往斷木殘枝通通移除的做法，分別位於愛民邨及九龍公園的老樹首次以「扶正」處理，古樹真有機會朽而復生？記者採訪了主事工程的團隊，前線樹木專家提供了最新的情况，同時探問前因，一路來因養護不良所埋下的危機。

今期並有改版第二擊，新推出「跟GEN Z去散步」，可謂行街的進階版，為了得到最佳體驗，建議讀者拿着報紙走到西營盤現場，按着自己的心情根據指示走出自己的沿途風景，最後找出今期的「寶物」——福德貓。歡迎完成路線又找出寶物的讀者，拍照打卡然後電郵或於fb/Ig inbox我們，並附散步感想（最長500字），我們會從中選出部分刊出，集成一章散步記。

《風林火山》上映引發熱話，林康琪繼續關注AI。今期她深究了年初以來歐美紛傳初階職位減少、大學畢業生失業率飈升的問題，AI帶來了生產力的提升，卻也埋下了深遠的禍根。

風來了，中秋也到了，預祝人月兩圓。

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

